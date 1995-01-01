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    Мартинес готов возглавить «Эвертон», но его вряд ли отпустят из сборной Бельгии

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес стал приоритетным кандидатом для «Эвертона», который ищет замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.

    48-летний специалист готов уже сейчас вернуться в клуб АПЛ, однако такой сценарий маловероятен.

    Королевская бельгийская футбольная ассоциация хочет, чтобы именно испанец возглавлял сборную страны на ЧМ-2022, поэтому его не собираются отпускать в ближайшее время.

    • Мартинес возглавлял «Эвертон» с 2013 по 2016 год.
    • Сборная Бельгии уже отобралась на чемпионат мира.

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    Источник: Sky Sports

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