Мартинес готов возглавить «Эвертон», но его вряд ли отпустят из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес стал приоритетным кандидатом для «Эвертона», который ищет замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.

48-летний специалист готов уже сейчас вернуться в клуб АПЛ, однако такой сценарий маловероятен.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация хочет, чтобы именно испанец возглавлял сборную страны на ЧМ-2022, поэтому его не собираются отпускать в ближайшее время.