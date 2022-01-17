Мартинес готов возглавить «Эвертон», но его вряд ли отпустят из сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес стал приоритетным кандидатом для «Эвертона», который ищет замену уволенному Рафаэлю Бенитесу.
48-летний специалист готов уже сейчас вернуться в клуб АПЛ, однако такой сценарий маловероятен.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация хочет, чтобы именно испанец возглавлял сборную страны на ЧМ-2022, поэтому его не собираются отпускать в ближайшее время.
- Мартинес возглавлял «Эвертон» с 2013 по 2016 год.
- Сборная Бельгии уже отобралась на чемпионат мира.
Источник: Sky Sports