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    Роналду: «Будет очень грустно, если Португалия не попадет на ЧМ-2022»

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

    «Будет очень грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я верю, что у нас все получится. У всех бывают трудные времена, но если ты упал, то имеешь возможность подняться.

    Я верю, что Португалия сыграет на чемпионате мира. В марте мы будем готовы к двум битвам», – сказал Роналду.

    • 24 марта Португалия примет Турцию в полуфинальном стыке.
    • В случае победы команда сыграет с Италией или Северной Македонией.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1154

      СуперПАВ9 59 минут назад

      Не попадет смирись

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      Рейтинг: +12950

      Cleaner 1 час назад

      Турцию Португалия пройдет и не заметит. А вот Италию не пройти.

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      Рейтинг: +3344

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Если бы у Португалии не украли победу в первом матче отборочного цикла то были бы уже. И сейчас кроме игры большой вопрос кого судейки тащить будут (( так как обе команды достойны чм

      2
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      Рейтинг: +9162

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Всё покажет игра, но по-мне , лучше вы пропустите чем Италия.

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      Рейтинг: +1355

      Parham 2 часа назад

      Ннеее, буде добра!

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