Роналду: «Будет очень грустно, если Португалия не попадет на ЧМ-2022»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

«Будет очень грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я верю, что у нас все получится. У всех бывают трудные времена, но если ты упал, то имеешь возможность подняться.

Я верю, что Португалия сыграет на чемпионате мира. В марте мы будем готовы к двум битвам», – сказал Роналду.