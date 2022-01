Хамес спас жизнь футболисту, перенесшему сердечный приступ во время матча

Полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес поучаствовал в спасении Усмана Кулибали из «Аль-Вакры».

Как сообщалось ранее, у 32-летнего футболиста произошел сердечный приступ во время матча.

Колумбиец подбежал к лежащему сопернику и правильно расположил его голову, чтобы тот смог нормально дышать.

По словам врачей, действия Хамеса спасли жизнь Кулибали.

JAMES RODRÍGUEZ IS A HERO!The Colombian player was vital in saving the life of Ousmane Coulbaly, who suffered a cardiac arrest during a game!James helped by adjusting his rival’s head so that he could breathe properly, according to doctors. pic.twitter.com/qoI0cfwWeC