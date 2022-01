У игрока «Аль-Вакры» Кулибали во время матча случился сердечный приступ

Защитник катарского клуба «Аль-Вакра» Усман Кулибали перенес сердечный приступ во время матча чемпионата против «Аль-Райана». Об этом сообщила катарская команда.

Врачи успели среагировать на нештатную ситуацию, сейчас 32-летний малиец находится под их наблюдением.

NEW – Qatar: During the Al Wakra Club match against Al Rayyan the player Othman Coulibaly suffered a heart attack, per statement of the football club.pic.twitter.com/VvPZpbC8Ah