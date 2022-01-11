Роналду может стать одноклубником Месси. «ПСЖ» готов купить португальца, если он захочет уйти из «МЮ» (Le10Sport)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ».

По информации Le10Sport, парижский клуб готов купить 36-летнего португальца, если он захочет покинуть «МЮ». Парижане рассматривают Роналду в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе.

Португалец недоволен ситуацией в «МЮ». Он допускает уход из английского клуба.

Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.

С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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