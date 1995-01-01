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    Роналду может стать одноклубником Месси. «ПСЖ» готов купить португальца, если он захочет уйти из «МЮ» (Le10Sport)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «ПСЖ».

    По информации Le10Sport, парижский клуб готов купить 36-летнего португальца, если он захочет покинуть «МЮ». Парижане рассматривают Роналду в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе.

    • Португалец недоволен ситуацией в «МЮ». Он допускает уход из английского клуба.
    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

    Роналду может летом оказаться в «Барселоне»

    «ПСЖ» согласовал контракт с Зиданом (Sport.es)

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    Источник: Le10Sport

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2089

      petrucho-spb 6 минут назад

      НЕ ВЕРЮ, ИЗВИНИТЕ!!!!

      0
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      Рейтинг: +22731

      bset 13 минут назад

      Тогда уж лучше в США. Конечно, у ПСЖ есть Лига Чемпионов, но вне еврокубков французский чемпионат очень унылый. А еще там слишком большие налоги для миллионеров.

      0
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      Рейтинг: +14454

      KLIM777 18 минут назад

      Такого не надо и такого не будет. Смотреть говно-клуб ПСЖ против середняков с одним забитым мячом никто не хочет. Роналду в Реал вместе с Мбаппе)

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      Рейтинг: +2089

      petrucho-spb > KLIM777 7 минут назад

      Или Барсу.

      1
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      Рейтинг: +56318

      portero 24 минуты назад

      ПСЖ галактикос, интересно у них и так 40 игроков, почему их не дергают с FPley как Барсу или Юве с налогами.... достаточно денег всем откатывают...

      4
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      Рейтинг: +22290

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Всё бы ничего, но вот только находиться в одном коллективе с капризными Неймаром и Месси..., ничего хорошего.(

      4
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