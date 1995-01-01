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    Роналду может летом оказаться в «Барселоне»

    Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.

    36-летний футболист сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что ситуация в английской команде его не устраивает, поэтому нужно к лету подобрать альтернативные варианты продолжения карьеры.

    Не исключено, что Мендеш предложит услуги португальца «Барселоне», которая ищет стабильного бомбардира. У агента хорошие отношения с руководством каталонского клуба, поэтому такая сделка возможна, несмотря на прошлое форварда, связанное с «Реалом».

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2412

      Чермындыр 10 минут назад

      Пистёшшшш

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      Рейтинг: +93

      Lipatoff 32 минуты назад

      Решалду в Барселоне не место, тем более это утка

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      Рейтинг: +31260

      oyabun 42 минуты назад

      Хочется сказать "пошел по рукам", но это, конечно, не та ситуация. А вообще после стольких лет в Реале пойти в Барсу.. - интересно будет понаблюдать.

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