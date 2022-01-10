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Роналду может летом оказаться в «Барселоне»

10 января 2022, 11:29
14

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.

36-летний футболист сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что ситуация в английской команде его не устраивает, поэтому нужно к лету подобрать альтернативные варианты продолжения карьеры.

Не исключено, что Мендеш предложит услуги португальца «Барселоне», которая ищет стабильного бомбардира. У агента хорошие отношения с руководством каталонского клуба, поэтому такая сделка возможна, несмотря на прошлое форварда, связанное с «Реалом».

  • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
  • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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oyabun
1641803899
Хочется сказать "пошел по рукам", но это, конечно, не та ситуация. А вообще после стольких лет в Реале пойти в Барсу.. - интересно будет понаблюдать.
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ЖивиФутболом
1641806595
а кокорин в реале)))
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Стэнли
1641806842
Хе-хе...
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Tempos
1641807823
Взаимопереходы между Реалом и Барсой конечно были... как напрямую, так и транзитом через другие клубы..Шустер, Лаудруп, Роналдо, Хаджи, Фигу и др. и вроде все относились к этим переходам терпимо...кроме конечно перехода Фигу... Но что то не верится в переход Роналду в Барсу...
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"supermax"
1641809340
Ага.. А месси в реале
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CSKA57
1641809903
Барса - банкрот! Сможет ли клуб договориться о финансовой стороне с Роналду?
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серега кашин
1641811649
не нужен барсе этот пенсионер
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ARSteven89
1641812745
Давно заметил, что они очень похожи с Моратой. Даже манеру бега Альваро скопировал со своего некогда партнёра по команде. Вот и тянет обоих получить гул и освистывание с трибун "Сантьяго Бернабеу" при каждом касании мяча!
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DeStar
1641826449
не, не верю
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Hektor 84
1642007271
Какой накуй Роналду? Они с игроками расстаются в аренду отдают и просят отказаться от зарплаты чтоб хоть кого то заявить.
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