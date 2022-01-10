Роналду может летом оказаться в «Барселоне»

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается неопределенным.

36-летний футболист сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что ситуация в английской команде его не устраивает, поэтому нужно к лету подобрать альтернативные варианты продолжения карьеры.

Не исключено, что Мендеш предложит услуги португальца «Барселоне», которая ищет стабильного бомбардира. У агента хорошие отношения с руководством каталонского клуба, поэтому такая сделка возможна, несмотря на прошлое форварда, связанное с «Реалом».