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    Сарри: «Либо остановите турниры, либо приравняйте ковид к обычной простуде»

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри недоволен полумерами в части ковид-ограничений. Он недоволен, что некоторые игры переносят, некоторые – нет.

    «Откровенно скажите нам, что ковид настолько опасен, и остановите футбол и ограничьте нас. Если не настолько опасен, понизьте его до уровня обычной простуды», – сказал Сарри.

    • Несколько матчей последнего тура Серии А были перенесены.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5,4 миллиона человек.
    • Италия из-за ковида потеряла более 138 тысяч граждан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Football Tweet

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