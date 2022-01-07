Сарри: «Либо остановите турниры, либо приравняйте ковид к обычной простуде»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри недоволен полумерами в части ковид-ограничений. Он недоволен, что некоторые игры переносят, некоторые – нет.
«Откровенно скажите нам, что ковид настолько опасен, и остановите футбол и ограничьте нас. Если не настолько опасен, понизьте его до уровня обычной простуды», – сказал Сарри.
- Несколько матчей последнего тура Серии А были перенесены.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5,4 миллиона человек.
- Италия из-за ковида потеряла более 138 тысяч граждан.
Источник: твиттер Football Tweet