Сарри: «Либо остановите турниры, либо приравняйте ковид к обычной простуде»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри недоволен полумерами в части ковид-ограничений. Он недоволен, что некоторые игры переносят, некоторые – нет.

«Откровенно скажите нам, что ковид настолько опасен, и остановите футбол и ограничьте нас. Если не настолько опасен, понизьте его до уровня обычной простуды», – сказал Сарри.