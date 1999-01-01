Мама Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»

да никто не сомневается, что до 40. млс ещё никто не отменял. или милан тот же. единственное, на что надеюсь - пару ЗМ дадут, а у гнома отберут, и вообще посадят. в одну камеру с глав.редактором франц футбол, падла ещё та, явно родственники в тарасовке.
Долореш Авейру, мама форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах сына после завершения карьеры.
«Я спросила его, хочет ли он стать тренером после того, как перестанет играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до 40 лет», – сказала Авейру.
- Роналду – 36.
- Португалец в течение карьеры забил 802 мяча за клубы и сборную.
- Форвард «МЮ» – первый в истории футболист с 800+ голами в официальных играх.
Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен
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