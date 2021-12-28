Мама Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»

Долореш Авейру, мама форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах сына после завершения карьеры.

«Я спросила его, хочет ли он стать тренером после того, как перестанет играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до 40 лет», – сказала Авейру.

Роналду – 36.

Португалец в течение карьеры забил 802 мяча за клубы и сборную.

Форвард «МЮ» – первый в истории футболист с 800+ голами в официальных играх.

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