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    Мама Роналду: «Криштиану будет играть до 40 лет»

    Долореш Авейру, мама форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказала о планах сына после завершения карьеры.

    «Я спросила его, хочет ли он стать тренером после того, как перестанет играть. Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до 40 лет», – сказала Авейру.

    • Роналду – 36.
    • Португалец в течение карьеры забил 802 мяча за клубы и сборную.
    • Форвард «МЮ» – первый в истории футболист с 800+ голами в официальных играх.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3431

      tarasofka 20 минут назад

      да никто не сомневается, что до 40. млс ещё никто не отменял. или милан тот же. единственное, на что надеюсь - пару ЗМ дадут, а у гнома отберут, и вообще посадят. в одну камеру с глав.редактором франц футбол, падла ещё та, явно родственники в тарасовке.

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