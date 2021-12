Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил награду от Globe Soccer Awards.

36-летний португалец стал победителем в номинации «лучший бомбардир всех времен».

Cristiano Ronaldo needs no introduction to the Globe Soccer audience as he has been the winner of multiple Best Player awards, and has always been a mega star attraction at the awards ceremony. pic.twitter.com/HgRPScDmDb