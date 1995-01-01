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    Аршавин: «Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о статусе в команде форварда Артема Дзюбы.

    – Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.

    – Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков.

    В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3365

      Блямба 26 минут назад

      Жаль что он не играл с Аршавиным и Денисовым(особенно).
      Эти двое матёрых говнюков) наверняка спесь бы сбили .
      Но это уже была бы совершенно другая история..

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