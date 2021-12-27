Аршавин: «Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о статусе в команде форварда Артема Дзюбы.
– Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.
– Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков.
В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.
- Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».
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Источник: «Спорт-Экспресс»