Аршавин: «Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о статусе в команде форварда Артема Дзюбы.

– Есть мнение, что когда Дзюба на скамейке, то он негативно влияет на коллектив.

– Мне трудно судить, я не играл с Артемом и не знаю, как он будет себя вести, оказавшись среди запасных игроков.

В любом случае, думаю, что Артем уже находится в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться.

Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

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