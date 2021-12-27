Аршавин – о 40 миллионах за Малкома: «Зенит» должен пробовать и такие трансферы»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о трансферной политике петербургского клуба.

– Этот «Зенит» сильнее команды, в которой играл ты?

– Для меня пока не было «Зенита» сильнее команды 2008 года.

– То есть дорогие трансферы не оправдываются?

– Понятно, что игроки дорожают. Один и тот же футболист десять лет назад стоил бы в три раза меньше. Так как «Зенит» хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки.

Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» – середняк по бюджету.

– Конкретизируем вопрос: 40 миллионов евро за Малкома – как ты оценишь такое вложение?

– Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы.

Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене.

– Окупить такой трансфер реально?

– Если бы «Зенит» с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из «Барселоны» – он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в «Бордо».