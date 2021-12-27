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  • Аршавин – о 40 миллионах за Малкома: «Зенит» должен пробовать и такие трансферы»

Аршавин – о 40 миллионах за Малкома: «Зенит» должен пробовать и такие трансферы»

27 декабря 2021, 09:22
9

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о трансферной политике петербургского клуба.

– Этот «Зенит» сильнее команды, в которой играл ты?

– Для меня пока не было «Зенита» сильнее команды 2008 года.

– То есть дорогие трансферы не оправдываются?

– Понятно, что игроки дорожают. Один и тот же футболист десять лет назад стоил бы в три раза меньше. Так как «Зенит» хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки.

Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» – середняк по бюджету.

– Конкретизируем вопрос: 40 миллионов евро за Малкома – как ты оценишь такое вложение?

– Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы.

Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене.

– Окупить такой трансфер реально?

– Если бы «Зенит» с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из «Барселоны» – он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в «Бордо».

  • Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • За 2,5 сезона он забил 10 голов и сделал 14 ассистов в 60 матчах.
  • По данным Transfermarkt, после переезда в РПЛ бразилец подешевел с 40 до 22 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Малком
Комментарии (9)
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Axe111
1640590043
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NewLife
1640595799
"Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы. " Может быть, но только, когда клуб перестанет быть убыточным. Балаболить легко, когда деньги не из твоего кармана.
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Garrincha58
1640597997
40 лямов заплатили зарплата 5 и вот всего 10 голов за это время 55 лямов делим на 10 то есть один гол 5 лямов стыдно за Зенит и ужасно стыдно за этого Малькома почему с мягким знаком, а потому что по другому и не хочется произносить его фамилию самый бездарный трансфер после Азара в Реал
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nik55
1640607328
если бы он был хорош----тогда почему Барселона отпустила ?
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Spirit_78
1640611009
Покупка Халка, как бы о ней не писал коллективный московский сброд, отбилась неоднократно. С Малкомом, к сожалению, такое вряд ли получится, но попробовать действительно стоило. Никто же не мог предвидеть такое огромное количество травм и то, что судьи позволят его бить безнаказанно.
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Hektor 84
1640681364
Позорный трансфер зенита!
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