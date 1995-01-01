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    Аршавин – о 40 миллионах за Малкома: «Зенит» должен пробовать и такие трансферы»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался о трансферной политике петербургского клуба.

    – Этот «Зенит» сильнее команды, в которой играл ты?

    – Для меня пока не было «Зенита» сильнее команды 2008 года.

    – То есть дорогие трансферы не оправдываются?

    – Понятно, что игроки дорожают. Один и тот же футболист десять лет назад стоил бы в три раза меньше. Так как «Зенит» хочет добиваться успеха на европейской арене, он должен совершать большие покупки.

    Никто не застрахован от неудачных трансферов. Нужно учитывать, что, по сравнению с соперниками по Лиге чемпионов «Зенит» – середняк по бюджету.

    – Конкретизируем вопрос: 40 миллионов евро за Малкома – как ты оценишь такое вложение?

    – Естественно, для нашего рынка такие покупки единичные. Но, повторюсь, «Зенит» должен пробовать совершать и такие трансферы.

    Если клуб угадает, то резко прибавит в спортивном плане, и будет больше шансов выстрелить на европейской арене.

    – Окупить такой трансфер реально?

    – Если бы «Зенит» с этим футболистом попадал в финал или полуфинал, почему нет? Его привезли из «Барселоны» – он же не просто так туда попал? Он великолепно выглядел в «Бордо».

    • Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
    • За 2,5 сезона он забил 10 голов и сделал 14 ассистов в 60 матчах.
    • По данным Transfermarkt, после переезда в РПЛ бразилец подешевел с 40 до 22 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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