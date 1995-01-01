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    Аршавин: «Станет ли потеря Дзюбы, Азмуна и Ракицкого болезненной для «Зенита»? Зависит от того, кого возьмут на замену»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из клуба Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.

    – Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход трех лидеров – Дзюбы, Азмуна и Ракицкого?

    – Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру.

    • Дзюба может перейти в «Рубин».
    • Азмун – в «Лион».
    • У Ракицкого летом истечет контракт с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +619

      вальтер79 1 час назад

      грядет большая перестройка

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      Рейтинг: +15495

      Garrincha58 1 час назад

      без Дзюбы и Ракицкого Зенит только сильней станет

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      Рейтинг: +6622

      Томик 2 часа назад

      Да ладно, к Иванову подберут ещё парочку и приглашай в клуб кого хочешь.

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      Рейтинг: +221

      КУКУШКА 2 часа назад

      Очередной шлак возьмут))))

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      Рейтинг: +12247

      Литейный4 > КУКУШКА 1 час назад

      Весь шлак, включая тренера в Тарасовке обитает. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3441

      Kollljan > КУКУШКА 54 минуты назад

      Очередную семёру свиньям отгрузят.

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      Рейтинг: +221

      КУКУШКА > Литейный4 47 минут назад

      Ага))) а у вас лягенды и топ тренер))видели мы этих колхозанов в ЛЧ,особенно с МЯЛЬМЕ последняя игра)))) ТОП тренер с грандом АВТОБУС поставил в 6 защитников,что вся студия на ГАЗПРОМ ТВ СМЕЯЛАСЬ,в том числе и два бомжа-вовка быстров и сергей андреевич)) ладно Степан с наступающим.

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      Рейтинг: +221

      КУКУШКА > Kollljan 47 минут назад

      По са сут они у свиней по очереди

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