Аршавин: «Станет ли потеря Дзюбы, Азмуна и Ракицкого болезненной для «Зенита»? Зависит от того, кого возьмут на замену»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход из клуба Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Ярослава Ракицкого.

– Сможет ли «Зенит» безболезненно пережить уход трех лидеров – Дзюбы, Азмуна и Ракицкого?

– Пока не стоит так ставить вопрос. Еще непонятно, покинут ли ребята «Зенит» или нет. Окончательное решение, насколько я понимаю, еще не принято. А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру.