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  • Дзюба: «У других спортсменов неприязнь к футболистам. Кафельников вообще в секте состоит»

Дзюба: «У других спортсменов неприязнь к футболистам. Кафельников вообще в секте состоит»

24 декабря 2021, 12:28
44

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о критике футболистов спортсменами из других видов.

«Кафельников вообще состоит в определенной секте, пусть они занимаются своими делами. Марат Сафин? Ну, думаю, он это в сердцах сказал (про звания ЗМС за 1/4 финала ЧМ). Знаю его, он очень адекватный и любит футбол.

Но вообще есть какая-то определенная неприязнь к футболистам. Это неправильно, мы себе такого никогда не позволяли по отношению к другим спортсменам.

Надо отдать должное хоккеистам, они никого не пускают к себе. А про футбол говорят все – певцы, с магазинов продавцы, все. Набирают комментарии таких людей, что думаешь: кто это вообще делает? Но я к этому спокойно отношусь», – сказал Дзюба.

  • Кафельников – болельщик «Спартака».
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ с 10 голами в 17 матчах.
  • Он не играет за сборную с июня.

Кафельников: «С того момента, как «Спартак» уволил Карреру, одни расстройства»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (44)
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vladimir-7
1640338343
А актер Назаров, он выскочил из секты спартака?
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derrik2000
1640338781
"Марат Сафин? Ну, думаю, он это в сердцах сказал (про звания ЗМС за 1/4 финала ЧМ). Знаю его, он очень адекватный и любит футбол." Почему "в сердцах сказал"??? Я например, тоже ТАК думаю. Это в какую же пропасть нужно упасть спорту, чтобы ЗА ПРОИГРАННЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ давать звание "Заслуженный Мастер Спорта"??? Не за первое место на чемпионате мира или Европы, а за проигранный четвертьфинал!!! У нас что, страна Камеруния? Так и у них, по-моему, за 1/4 финала, где ОБИДНО, очень обидно (сказалась отвратительная игровая дисциплина) проиграли Англии, в самом Камеруне НИКТО НИКОГО НЕ НАГРАДИЛ. Получается, что Россия стоит ещё ниже Камеруна??? М-да-а-а-а-а... ((( В общем, полено, что называется, ВЕЩЬ В СЕБЕ.
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VVM1964
1640338877
Очень много Дзюбы за последние дни (((
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Avitaminoz
1640339288
Словесный понос ещё не кончился?
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Чермындыр
1640339341
Просто конченный тупорез. Хоккеисты и ЧМ выигрывали и ОИ. И свои бабки отрабатывают. А этого м.у.д.а.к.а. руки только под х.у.й заточены.
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R_a_i_n
1640339343
Зюба ,если ты это читаешь, расскажи лучше народу как тебе Хомич пинки под зад давал за длинный язык.
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GoldPlayFIFARus9
1640341104
Вообще пофиг на Дзюбу и его слова, но как же приятно наблюдать как подгорает у сектантов))). Вот буквально от всего чтобы он не сказал, сразу десятки комментариев, как красная тряпка для быка xD.
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Vitaga
1640341583
Дзюба не подумал - откуда взялась эта неприязнь. в футболе незаслуженно большие зарплаты игрокам при отсутствии успехов. если в большинстве других видах спортсмены должны жилы рвать для достижения результата то многие футболисты и тренируются с прохладцей и на поле пешком ходят. отсюда и неприятие. причем зарплата одного игрока может достигать зарплаты целой ассоциации в несколько сотен человек.
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serppion
1640345506
Слышал, за первенство Урюпинска футболистам МСМК давать будут. А раньше за серебро Европы от работы отстраняли. Мельчают говнюки, но продолжают высказываться...
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Bozigit
1640346700
Видимо на Мальдивах сильно припекает)))
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