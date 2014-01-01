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    Дзюба: «У других спортсменов неприязнь к футболистам. Кафельников вообще в секте состоит»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о критике футболистов спортсменами из других видов.

    «Кафельников вообще состоит в определенной секте, пусть они занимаются своими делами. Марат Сафин? Ну, думаю, он это в сердцах сказал (про звания ЗМС за 1/4 финала ЧМ). Знаю его, он очень адекватный и любит футбол.

    Но вообще есть какая-то определенная неприязнь к футболистам. Это неправильно, мы себе такого никогда не позволяли по отношению к другим спортсменам.

    Надо отдать должное хоккеистам, они никого не пускают к себе. А про футбол говорят все – певцы, с магазинов продавцы, все. Набирают комментарии таких людей, что думаешь: кто это вообще делает? Но я к этому спокойно отношусь», – сказал Дзюба.

    • Кафельников – болельщик «Спартака».
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ с 10 голами в 17 матчах.
    • Он не играет за сборную с июня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии34
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      Рейтинг: +4428

      алдан2014 3 минуты назад

      Болельщики,а отличии от Дзюбы не продают свой клуб. Не помню,что бы кто то из футболистов до такой степени презирал болел,те кто когда то поддерживал его.

      0
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      Рейтинг: +1294

      Bozigit 7 минут назад

      Видимо на Мальдивах сильно припекает)))

      1
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      Рейтинг: +3656

      serppion 27 минут назад

      Слышал, за первенство Урюпинска футболистам МСМК давать будут. А раньше за серебро Европы от работы отстраняли. Мельчают говнюки, но продолжают высказываться...

      2
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      Рейтинг: +12133

      Литейный4 37 минут назад

      Про секту с Кафельной плиткой хорошо прошёлся. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4428

      алдан2014 > Литейный4 2 минуты назад

      Уж не Артём ли ты Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +2363

      Ziklop 1 час назад

      Зенит не хочет продлевать контракт с Дзюбой? Он теперь на грязной рекламе решил бабла нарубить.

      0
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      Рейтинг: +74

      гууд 1 час назад

      Надеюсь руководство зенита
      , не продлит с ним контракт, вот там и посмотрим какой ты Артём великий футболист...

      1
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      Рейтинг: +142

      evgeniy.slam 1 час назад

      Чтобы стать бесстрашным мужиком и начать говорить обо всех и обо всем, нужно было дождаться перерыва и улететь на Мальдивы? Ну ну, герой бл

      1
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      Рейтинг: +3298

      Axe111 1 час назад

      О Боже....что же ты несёшь

      0
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      Рейтинг: +141

      КУКУШКА 1 час назад

      Желочью чушек не подавись)))
      Вот что газпромовские деньги делают!
      И он хочет что бы его уважали???

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      Рейтинг: +12133

      Литейный4 > КУКУШКА 36 минут назад

      Его воспитало мазутное бабло. Гыгыгы

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      Рейтинг: +605

      Vitaga 1 час назад

      Дзюба не подумал - откуда взялась эта неприязнь. в футболе незаслуженно большие зарплаты игрокам при отсутствии успехов. если в большинстве других видах спортсмены должны жилы рвать для достижения результата то многие футболисты и тренируются с прохладцей и на поле пешком ходят. отсюда и неприятие. причем зарплата одного игрока может достигать зарплаты целой ассоциации в несколько сотен человек.

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