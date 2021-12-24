Дзюба: «У других спортсменов неприязнь к футболистам. Кафельников вообще в секте состоит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о критике футболистов спортсменами из других видов.

«Кафельников вообще состоит в определенной секте, пусть они занимаются своими делами. Марат Сафин? Ну, думаю, он это в сердцах сказал (про звания ЗМС за 1/4 финала ЧМ). Знаю его, он очень адекватный и любит футбол.

Но вообще есть какая-то определенная неприязнь к футболистам. Это неправильно, мы себе такого никогда не позволяли по отношению к другим спортсменам.

Надо отдать должное хоккеистам, они никого не пускают к себе. А про футбол говорят все – певцы, с магазинов продавцы, все. Набирают комментарии таких людей, что думаешь: кто это вообще делает? Но я к этому спокойно отношусь», – сказал Дзюба.

Кафельников – болельщик «Спартака».

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ с 10 голами в 17 матчах.

Он не играет за сборную с июня.

Кафельников: «С того момента, как «Спартак» уволил Карреру, одни расстройства»