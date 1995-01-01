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    Месси повторил личный антирекорд по серии гостевых матчей без голов

    В 19-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 1:1.

    Этот выездной матч стал для Лионеля Месси восьмым подряд за клуб во всех турнирах без забитых мячей.

    Это повторение худшей серии в карьере 34-летнего аргентинца.

    С сентября 2006-го по март 2007-го года Месси не мог отличиться в восьми гостевых играх кряду в составе «Барселоны».

    Месси продлил безголевую серию в Лиге 1 до 5 матчей. У него 1 забитый мяч в 11 играх

    Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу ударов в штангу

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    Источник: Stats Foot

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