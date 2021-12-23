Месси повторил личный антирекорд по серии гостевых матчей без голов

В 19-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 1:1.

Этот выездной матч стал для Лионеля Месси восьмым подряд за клуб во всех турнирах без забитых мячей.

Это повторение худшей серии в карьере 34-летнего аргентинца.

С сентября 2006-го по март 2007-го года Месси не мог отличиться в восьми гостевых играх кряду в составе «Барселоны».

Месси продлил безголевую серию в Лиге 1 до 5 матчей. У него 1 забитый мяч в 11 играх

Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу ударов в штангу