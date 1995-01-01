Месси продлил безголевую серию в Лиге 1 до 5 матчей. У него 1 забитый мяч в 11 играх

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В 19-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 1:1.
Это пятый матч Лиги 1 подряд, в котором не забил нападающий парижан Лионель Месси.
Аргентинец отличился одним голом в 11 играх текущего розыгрыша чемпионата, нанеся при этом 43 удара по воротам соперников.
- Месси перешел в «ПСЖ» в августе.
- Команда лидирует в Лиге 1, набрав 46 очков в 19 турах.