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    Месси продлил безголевую серию в Лиге 1 до 5 матчей. У него 1 забитый мяч в 11 играх

    В 19-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 1:1.

    Это пятый матч Лиги 1 подряд, в котором не забил нападающий парижан Лионель Месси.

    Аргентинец отличился одним голом в 11 играх текущего розыгрыша чемпионата, нанеся при этом 43 удара по воротам соперников.

    • Месси перешел в «ПСЖ» в августе.
    • Команда лидирует в Лиге 1, набрав 46 очков в 19 турах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      retdg564 10 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +863

      xkixerx 32 минуты назад

      ЗМ все равно получит

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      Рейтинг: +242

      svetekanet 45 минут назад

      С каждым матчем Месси обесценивает Золотой мяч всё больше и больше. Даже если награда была выдана без махинаций и в результате честного голосования, это повод задуматься об адекватности самого способа выбора приза.

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      Рейтинг: +15456

      Garrincha58 50 минут назад

      не царское это дело забивать голы пусть забивают те у кого нет ЗМ

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      Рейтинг: +98

      КУКУШКА 1 час назад

      Зато ЗМ получил!!! И в 2022 отдайте эту бесполезную в данный момент награду,ну или дзюбе))))

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