Месси продлил безголевую серию в Лиге 1 до 5 матчей. У него 1 забитый мяч в 11 играх

В 19-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 1:1.

Это пятый матч Лиги 1 подряд, в котором не забил нападающий парижан Лионель Месси.

Аргентинец отличился одним голом в 11 играх текущего розыгрыша чемпионата, нанеся при этом 43 удара по воротам соперников.