Издательство HarperCollins и автор книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон принесли извинения владельцу «Челси» Роману Абрамовичу за ложные сведения о покупке лондонского клуба.

Белтон написала в книге, что Абрамович купил «Челси» по прямому распоряжению президента России Владимира Путина.

В ноябре лондонский суд постановил, что это утверждение является клеветой. В книгу будут внесены правки – из нее будет удалено 1700 слов.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году.

При нем клуб 5 раз стал чемпионом Англии и дважды выиграл ЛЧ.

Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии