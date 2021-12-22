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    Автор книги «Люди Путина» извинилась перед Абрамовичем за слова, что он купил «Челси» по указанию президента

    Издательство HarperCollins и автор книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон принесли извинения владельцу «Челси» Роману Абрамовичу за ложные сведения о покупке лондонского клуба.

    Белтон написала в книге, что Абрамович купил «Челси» по прямому распоряжению президента России Владимира Путина.

    В ноябре лондонский суд постановил, что это утверждение является клеветой. В книгу будут внесены правки – из нее будет удалено 1700 слов.

    • Абрамович купил «Челси» в 2003 году.
    • При нем клуб 5 раз стал чемпионом Англии и дважды выиграл ЛЧ.

    Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

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    Источник: сайт «Челси»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8946

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Кэтрин наивный человек.
      Моль не оставляет компромата.

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      Рейтинг: +10766

      BRO_football 20 минут назад

      Правильно сделали. Ляпнул что-то - лишь бы поднасрать России, а за слова отвечать не научился. Да и зачем? Народ всё равно поверит, ведь Россия для них - агрессор.
      Адвокаты Абрамовича хорошо сработали. Молодцы.

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      Рейтинг: +8946

      Alekxei Z. > BRO_football 3 минуты назад

      Эй, а при чём здесь Россия ?
      Абрамович уже три гражданства имеет, ты такой же ?
      "Поднасрать России " ( как ты пишешь ) больше Путина никто не может....

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      Рейтинг: +572

      Vitaga 21 минуту назад

      ....... наверное не на деньги путина..... а на деньги друзей оушена

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