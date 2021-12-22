Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей», доигрывая матч в большинстве

«Севилья» сыграла вничью с «Барселоной» (1:1) на своем поле в вынесенном матче 4-го тура Примеры и сократила отставание от «Реала» до пяти очков.

Команды отличились по разу в первом тайме. Хозяева остались в меньшинстве на 64-й минуте после удаления Жюля Кунде. Француз бросил мяч в лицо Жорди Альбе.

Каталонский клуб поднялся на 7-е место в Примере. В шести последних матчах команда Хави одержала всего одну победу.

«Севилья» проиграла лишь один из семи последних матчей.

Испания. Примера. Вынесенный матч 4-го тура

Севилья – Барселона – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гомес, 32; 1:1 – Араухо, 45.

Удаления: Кунде, 64 – нет.

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