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    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Севильей», доигрывая матч в большинстве

    «Севилья» сыграла вничью с «Барселоной» (1:1) на своем поле в вынесенном матче 4-го тура Примеры и сократила отставание от «Реала» до пяти очков.

    Команды отличились по разу в первом тайме. Хозяева остались в меньшинстве на 64-й минуте после удаления Жюля Кунде. Француз бросил мяч в лицо Жорди Альбе.

    Каталонский клуб поднялся на 7-е место в Примере. В шести последних матчах команда Хави одержала всего одну победу.

    «Севилья» проиграла лишь один из семи последних матчей.

    Испания. Примера. Вынесенный матч 4-го тура

    Севилья – Барселона – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гомес, 32; 1:1 – Араухо, 45.

    Удаления: Кунде, 64 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      СуперПАВ9 1 час назад

      Барседона просто позорище не было удаления темболее это была провокация

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