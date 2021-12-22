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Материалы

Севилья - Барселона

21.12.2021, Вторник, 23:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Okko Спорт Испания. Примера, 4 тур Севилья - Барселона
Испания. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
ответный матч		 3 марта, среда 23:00 Барселона 3:0 Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
25 тур
27 февраля, суббота 18:15 Севилья 0:2 Барселона
5 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Барселона 1:1 Севилья
Испания. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
первый матч		 10 февраля, среда 23:00 Севилья 2:0 Барселона
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
19 июня, пятница 23:00 Севилья 0:0 Барселона
8 тур
6 октября, воскресенье 22:00 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Примера (2018/2019)
25 тур
23 февраля, суббота 18:15 Севилья 2:4 Барселона
9 тур
20 октября, суббота 21:45 Барселона 4:2 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
ответный матч		 30 января, среда 23:30 Барселона 6:1 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
первый матч		 23 января, среда 23:30 Севилья 2:0 Барселона
Суперкубок Испании 2018

12 августа, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Севилья
Испания. Кубок (2017/2018)
Финал
21 апреля, суббота 22:30 Барселона 5:0 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 21:45 Севилья 2:2 Барселона
11 тур
4 ноября, суббота 22:45 Барселона 2:1 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
5 апреля, среда 20:30 Барселона 3:0 Севилья
11 тур
6 ноября, воскресенье 22:45 Севилья 1:2 Барселона
Суперкубок Испании 2016

ответный матч		 18 августа, четверг 00:00 Барселона 3:0 Севилья
Суперкубок Испании 2016

первый матч		 14 августа, воскресенье 23:00 Севилья 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2015/2016)
Финал
22 мая, воскресенье 22:30 Барселона 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
28 февраля, воскресенье 22:30 Барселона 2:1 Севилья
7 тур
3 октября, суббота 17:00 Севилья 2:1 Барселона
Суперкубок УЕФА 2015

11 августа, вторник 21:45 Барселона 5:4 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
31 тур
11 апреля, суббота 21:00 Севилья 2:2 Барселона
12 тур
22 ноября, суббота 22:00 Барселона 5:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Севилья 1:4 Барселона
4 тур
14 сентября, суббота 22:00 Барселона 3:2 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
25 тур
24 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Севилья
6 тур
29 сентября, суббота 23:59 Севилья 2:3 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 23:00 Севилья 0:2 Барселона
9 тур
22 октября, суббота 23:59 Барселона 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
28 тур
13 марта, воскресенье 23:00 Севилья 1:1 Барселона
9 тур
30 октября, суббота 23:55 Барселона 5:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
ответный матч		 21 августа, суббота 22:30 Барселона 4:0 Севилья
Суперкубок Испании 2010
Финал
первый матч		 14 августа, суббота 23:30 Севилья 3:1 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Севилья 2:3 Барселона
18 тур
16 января, суббота 23:55 Барселона 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, среда 23:55 Севилья 0:1 Барселона
1/8 финала
ответный матч		 5 января, вторник 23:55 Барселона 1:2 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
32 тур
22 апреля, среда 23:55 Барселона 4:0 Севилья
13 тур
29 ноября, суббота 23:55 Севилья 0:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
23 тур
9 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:1 Барселона
4 тур
22 сентября, суббота 23:55 Барселона 2:1 Севилья
Суперкубок УЕФА 2006

25 августа, пятница 22:45 Барселона 0:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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