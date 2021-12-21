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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Барселона
Севилья - Барселона: обзор матча 21 декабря 2021
Севилья
21.12.2021, вторник, 23:30
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
32'
А. Гомес
45'
Р. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Барселона
Замена
В. Фатторе
️️️️
Л. Окампос
90'
+2
Желтая карточка
Х. Санчес
88'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Т. Делэни
86'
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Гомес
86'
85'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ф. де Йонг
77'
Желтая карточка
Гави
72'
Замена
К. Лангле
️️️️
Э. Гарсия
Замена
Н. Гудель
️️️️
И. Ракитич
70'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
70'
Красная карточка
Ж. Кунде
64'
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Араухо
Пас отдал
У. Дембеле
Желтая карточка
Т. Делэни
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
И. Ракитич
32'
11'
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Лукас Окампос
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Ферран Хутгла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
18
Валентино Фатторе
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3-2-2-1-2
37
Буну
4
Рекик
34
Карлос
23
Кунде
5
Фернандо
27
Делэни
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
17
Мир
10
Гомес
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
33
Араухо
3
Пике
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
10
Эз Абде
9
Хутгла
27
Делэни
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
27
Делэни
7
Окампос
18
Фатторе
18
Фатторе
7
Окампос
11
Ракитич
8
Гудель
8
Гудель
11
Ракитич
10
Гомес
24
Санчес
24
Санчес
10
Гомес
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
24
Гарсия
2
Лангле
2
Лангле
24
Гарсия
21
де Йонг
26
де Йонг
26
де Йонг
21
де Йонг
Остались в запасе
Севилья
Барселона
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
6
Нико Гонсалес
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
19
Начо Кинтана
АП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Севилья - Барселона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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