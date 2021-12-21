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    «Спартак» – о Николсоне: «Кошмар для защитников РПЛ»

    «Спартак» представил новичка Шамара Николсона, опубликовав постер с ямайцем в стиле фильма «Сияние».

    «Кошмар для защитников РПЛ. На экранах – с 2022-го года», – подписала фото пресс-служба «Спартака».

    Главную роль в фильме Стэнли Кубрика исполнил актер Джек Николсон.

    • Контракт с 24-летним ямайцем рассчитан до 2026 года.
    • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Николсона 10 миллионов евро.
    • Рост Шамара – 192 сантиметра.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    21.12.2021 23:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4867

      SPACE TRUCKIN 5 минут назад

      устрашающе выглядит...да и статистика весьма неплоха...

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      Рейтинг: +8612

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Главное , чтобы он , не замерз !

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      Рейтинг: +838

      Lilipyt 10 минут назад

      О да Джикия уже в панике

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      Рейтинг: +10

      uytijh678 17 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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