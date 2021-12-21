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«Спартак» – о Николсоне: «Кошмар для защитников РПЛ»

21 декабря 2021, 23:56
29

«Спартак» представил новичка Шамара Николсона, опубликовав постер с ямайцем в стиле фильма «Сияние».

«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах – с 2022-го года», – подписала фото пресс-служба «Спартака».

Главную роль в фильме Стэнли Кубрика исполнил актер Джек Николсон.

  • Контракт с 24-летним ямайцем рассчитан до 2026 года.
  • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Николсона 10 миллионов евро.
  • Рост Шамара – 192 сантиметра.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (29)
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Lilipyt
1640121943
О да Джикия уже в панике
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Дядя Серёжа
1640135927
Я за любой кипиш с переменами
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Fancyfall
1640145015
а новый тренер то был в курсе этой покупки?..
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Иван Петров 1986
1640150740
В пресс-службе Спартака одни дебилы.
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моэм
1640155161
Вот и я думаю как он "рад " , что попал в РПЛ , а не в какую то там Серию А или АПЛ вместе с Ла Лигой и бундеслигой , да ещё и "подфартило" попасть в середнячок Спартак ... если он там летал , то в спаме , глядя что все бегают в полноги тоже сбросит скорость ...а чего рвать задницу если тренеров здесь увольняют не сегодня -завтра ...такого тренера и послать можно , если попытается заставить работать...а для тренера , чтобы не уволили , главное не попасть на глаза Зареме , когда у неё "эти дни".
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alefreddy
1640160912
теперь команда на него будет грузить
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Дядя Серёжа
1640163548
Кошмар - это 9 место.
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Из Твери Леха
1640166483
Учитывая, что герой Николсона в фильме Кубрика замерз в конце))
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ВЛАДИВОСТОК
1640167712
Как всегда в России делят шкуру не убитого медведя ..... Что он сделал у нас что бы быть кошмаром защитников ??? С моей точки зрения сперва покажи себя на футбольном поле а это в России не просто , быть может мы редко выигрываем Кубки в Европе но футбол у нас в чемпионате своеобразный кому то нравится , кому то нет но проявить себя здесь трудно было бы Рональду и Месси .....
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rash1959
1640179370
бляхамуха, ещё никто не видел его на поле, что он может - чего нет, а уже миллион спецов обсуждают зачем, что да как, нах нужно, не потянет, замёрзнет.... Подождите до февраля, а сейчас готовьтесь к праздникам. не засерайте себе мозг. Там есть кому поработать и думать.
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