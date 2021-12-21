«Спартак» – о Николсоне: «Кошмар для защитников РПЛ»

«Спартак» представил новичка Шамара Николсона, опубликовав постер с ямайцем в стиле фильма «Сияние».
«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах – с 2022-го года», – подписала фото пресс-служба «Спартака».
Главную роль в фильме Стэнли Кубрика исполнил актер Джек Николсон.
- Контракт с 24-летним ямайцем рассчитан до 2026 года.
- Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Николсона 10 миллионов евро.
- Рост Шамара – 192 сантиметра.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»