«Спартак» – о Николсоне: «Кошмар для защитников РПЛ»

«Спартак» представил новичка Шамара Николсона, опубликовав постер с ямайцем в стиле фильма «Сияние».

«Кошмар для защитников РПЛ. На экранах – с 2022-го года», – подписала фото пресс-служба «Спартака».

Главную роль в фильме Стэнли Кубрика исполнил актер Джек Николсон.

Контракт с 24-летним ямайцем рассчитан до 2026 года.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Николсона 10 миллионов евро.

Рост Шамара – 192 сантиметра.