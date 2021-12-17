Опубликовано расписание матчей сборной России в Лиге наций

Пресс-служба сборной России опубликовала расписание матчей национальной команды на групповом этапе Лиге наций.
Соперниками россиян по группе 2 лиги B стали Исландия, Израиль и Албания.
Албания – Россия, 2 июня 2022 года
Израиль – Россия, 6 июня
Россия – Исландия, 10 июня
Россия – Албания, 13 июня
Исландия – Россия, 24 сентября
Россия – Израиль, 27 сентября
- Финальная часть пройдет в июне 2023 года.
- В последнем розыгрыше Лиги наций Россия заняла 2-е место в группе 3 лиги B.
Источник: телеграм-канал РФС