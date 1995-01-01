Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Аршавин: «Меня устраивает такой слабый «Спартак», когда «Зенит» закатывает их 7:1»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал смену главного тренера в «Спартаке».

    «Мне кажется, что произошло то, что было известно уже практически, когда Витория только подписывал контракт. Его отставка не удивляет.

    Удивило бы больше, если «Спартак» оставил двух тренеров – Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение.

    В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба.

    Устраивает ли меня такой слабый «Спартак»? Когда они приезжают и «Зенит» закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее», – сказал Аршавин.

    • 24 октября «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.
    • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу лидерами РПЛ, москвичи идут на 9-м месте.
    • Столичный клуб уволил Руя Виторию в среду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:40
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru