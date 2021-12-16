Аршавин: «Меня устраивает такой слабый «Спартак», когда «Зенит» закатывает их 7:1»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал смену главного тренера в «Спартаке».

«Мне кажется, что произошло то, что было известно уже практически, когда Витория только подписывал контракт. Его отставка не удивляет.

Удивило бы больше, если «Спартак» оставил двух тренеров – Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение.

В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба.

Устраивает ли меня такой слабый «Спартак»? Когда они приезжают и «Зенит» закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее», – сказал Аршавин.