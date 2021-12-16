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  • Аршавин: «Меня устраивает такой слабый «Спартак», когда «Зенит» закатывает их 7:1»

Аршавин: «Меня устраивает такой слабый «Спартак», когда «Зенит» закатывает их 7:1»

16 декабря 2021, 21:40
27

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал смену главного тренера в «Спартаке».

«Мне кажется, что произошло то, что было известно уже практически, когда Витория только подписывал контракт. Его отставка не удивляет.

Удивило бы больше, если «Спартак» оставил двух тренеров – Виторию на Лигу Европы, а Ваноли взял бы для чемпионата. Вот это было бы новое изобретение.

В целом, думаю, Витории было трудно работать в этой обстановке, которая была вокруг клуба.

Устраивает ли меня такой слабый «Спартак»? Когда они приезжают и «Зенит» закатывает их 7:1, то меня устраивает. Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее», – сказал Аршавин.

  • 24 октября «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.
  • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу лидерами РПЛ, москвичи идут на 9-м месте.
  • Столичный клуб уволил Руя Виторию в среду.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (27)
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NewLife
1639680897
Керж намного умнее этого придурка. Да, не все хорошие в прошлом футболисты могут говорить так, чтобы не демонстрировать свою тупость - хотя на срач тв в основном все такие, это их товарный знак, дебильное балабольство.
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derrik2000
1639681559
АрШавкин всё злобится, что его, тогда юного и "весьма перспективного" Романцев в Спартак взять побрезговал. Пусть злобится. Не пинают только дохлую собаку, а АрШавкина оч-ч-ч-ч-чень задело, что ОИР "не разглядел в нём аграмадный талант". Так в ТО время в Спартаке ТАКИЕ МАСТЕРА играли, до которых он до конца своей карьеры не дорос.
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Hektor 84
1639681848
Ну раз тебя такой зенит устраивает, то и слив зенитом ЛЧ каждый год тоже устраивает))) автобусы семака и сплошные поражения. Даже с самой слабой командой ЛЧ Мальме семак выставил автобус! Позорище какой крутой в рпл чемпион. Да подобрал в прошлом сезоне Челси зениту. Выиграл ЛЧ и зенит не попал в первую корзину при жеребьевке. И над зенитом глумились топ клубы))) и даже Мальме в домашнем матче.
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ВасяК
1639683780
Какой ты отец,Андрей??? Какую травму ты наносишь своему сыну,он же за Спартак!!!
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Борисыч1
1639700379
Маленький член ещё что-то вякает? Позорный помойный щенок.
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Форвард 79
1639713747
Как может устраивать слабость соперников? Ведь без более сильных соперников нет прогресса в развитии. Зенит хочет стоять на месте и деградировать?! И это говорит директор депортамента по РАЗВИТИЮ молодежного футбола в Зените.
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Блямба
1639713910
Какой дружный визг .) Расталкивая всех у корыта не забудьте прочитать весь пост целиком... А не только провокационную шапку Бомбы. " Для чемпионата России, конечно, лучше, чтобы «Спартак» был сильнее»
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ААМ
1639716536
Спатачи. Прекратите визг по любому поводу и без повода. Лучше наведите порядок на трибунах, а, главное, в своём клубе.
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portero
1639716602
Аршавин тролль...
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Kollljan
1639722548
А что им остаётся делать? Сидят на 9-м месте и визжат по любому поводу.
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