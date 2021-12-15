Дюков: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы»

Президент РФС Александр Дюков не исключает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба еще появится в сборной России при Валерии Карпине. Точки в вопросе нет.

– Артем Дзюба не смог приехать в сборную, так как набирал форму. Затем тренер сборной вроде бы поставил точку. Но ситуация выглядит как многоточие и, возможно, необходим посредник для того, чтобы уладить конфликт тренера и игрока. Вы как смотрите на эту ситуацию?

– Не согласен, что тренер поставил точку. На одной из последних пресс-конференций он сказал, что может вызвать Артема на стыковые матчи. Для этого ему, в первую очередь, нужно хорошо выступать за «Зенит». Так или иначе, решение о вызове футболистов в сборную принимает главный тренер и его штаб.

Дзюба не играет за сборную с июня.

В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

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