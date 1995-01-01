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    Дюков: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы»

    Президент РФС Александр Дюков не исключает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба еще появится в сборной России при Валерии Карпине. Точки в вопросе нет.

    – Артем Дзюба не смог приехать в сборную, так как набирал форму. Затем тренер сборной вроде бы поставил точку. Но ситуация выглядит как многоточие и, возможно, необходим посредник для того, чтобы уладить конфликт тренера и игрока. Вы как смотрите на эту ситуацию?

    – Не согласен, что тренер поставил точку. На одной из последних пресс-конференций он сказал, что может вызвать Артема на стыковые матчи. Для этого ему, в первую очередь, нужно хорошо выступать за «Зенит». Так или иначе, решение о вызове футболистов в сборную принимает главный тренер и его штаб.

    • Дзюба не играет за сборную с июня.
    • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +55228

      portero 59 минут назад

      Пора забыть Дзюба уже отыграл своё...

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      Рейтинг: +2211

      acor94 1 час назад

      Ждём, когда руководитель зенита купит фк Россия и уже там будет руководить и ставить Семаков Дзюб и прочих хороших ребят на свое личное усмотрение (и конечно решать за других кто ставит точки, а кто не ставит)

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      Рейтинг: +2211

      acor94 > acor94 1 час назад

      ааа... Дюков то уже в Рфс, тогда отмена)

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      Рейтинг: +12331

      Cleaner > acor94 48 минут назад

      Вы уже сами с собой общаетесь. И что то новое сами себе рассказываете. РЖУ...)))

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      Рейтинг: +2211

      acor94 > Cleaner 8 минут назад

      перепутал Дюкова и Миллера, с кем не бывает)

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      Рейтинг: +2072

      фанат джигурды 1 час назад

      Надо Карпина убрать, а в следующем отборе к ЧЕ обеспечить попадание в отборочную группу Сан-Марино и Андорры (Молдавии, Гибралтара)!!!

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      Рейтинг: +23402

      vladimir-7 1 час назад

      Дзюба поставил окончательную точку, а не Карпин и пока в сборной будет Карпин – пародия главного тренера сборной по футболу, Дзюбы там не будет и он это продемонстрировал всем и для РФС тоже.

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      Рейтинг: +22064

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера верим! (Что поставил точку.)

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