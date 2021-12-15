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Дюков: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы»

15 декабря 2021, 19:58
37

Президент РФС Александр Дюков не исключает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба еще появится в сборной России при Валерии Карпине. Точки в вопросе нет.

– Артем Дзюба не смог приехать в сборную, так как набирал форму. Затем тренер сборной вроде бы поставил точку. Но ситуация выглядит как многоточие и, возможно, необходим посредник для того, чтобы уладить конфликт тренера и игрока. Вы как смотрите на эту ситуацию?

– Не согласен, что тренер поставил точку. На одной из последних пресс-конференций он сказал, что может вызвать Артема на стыковые матчи. Для этого ему, в первую очередь, нужно хорошо выступать за «Зенит». Так или иначе, решение о вызове футболистов в сборную принимает главный тренер и его штаб.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1639588561
Валера верим! (Что поставил точку.)
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vladimir-7
1639588778
Дзюба поставил окончательную точку, а не Карпин и пока в сборной будет Карпин – пародия главного тренера сборной по футболу, Дзюбы там не будет и он это продемонстрировал всем и для РФС тоже.
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acor94
1639589496
Ждём, когда руководитель зенита купит фк Россия и уже там будет руководить и ставить Семаков Дзюб и прочих хороших ребят на свое личное усмотрение (и конечно решать за других кто ставит точки, а кто не ставит)
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portero
1639590160
Пора забыть Дзюба уже отыграл своё...
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Форвард 79
1639593854
Нет Карпин не поставил точку на Дзюбе. Он еще поглумится
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Sergey9999
1639596233
Не надо Дзюбу в сборную
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R_a_i_n
1639597219
Фсястрана поставила точку в отношении Зюбы!!!
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Dr.Metal
1639599810
Дзюба в ближайшее время сплавят с зенита. Его нынешний уровень - Урал максимум
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САДЫЧОК
1639603716
Надо не точку- а в почку !
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Дядя Серёжа
1639617958
А что надо поставить? Палку? Крест? Памятник? (не надгробие, пущай живе во здравии)
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