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Терри: «Финал ЛЧ в Москве – худший момент моей карьеры»

14 декабря 2021, 14:30
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри в интервью Okko вспомнил о финальном матче Лиги чемпионов сезона-2007/08.

«Москва-2008 – худший момент моей карьеры, без сомнения. Я по-прежнему иногда просыпаюсь среди ночи и думаю о том финале.

Игроки никогда не забывают решающие матчи, ведь именно близость к титулу особенно ярко откладывается в памяти. Подобные разочарования случаются в любой карьере. К сожалению, со мной это приключилось на самом пике – в финале ЛЧ.

Мой промах никак напрямую не связан с вашей страной, это могло случиться на любом стадионе. Россия прекрасна, у вас удивительные люди. А еще ваша страна дала нам лучшего владельца клуба в мире, и я всегда буду вам за это благодарен.

Нам очень повезло, что Роман [Абрамович] владеет «Челси». Для него выиграть Лигу чемпионов в Москве было бы чем-то по-настоящему особенным.

К сожалению, не вышло, но я благодарен судьбе, что мы добились этого в 2012-м, а нынешняя группа игроков повторила успех в прошлом сезоне. Надеюсь, это сделало владельца клуба и болельщиков счастливыми», – сказал Терри.

  • В 2008 году «Челси» проиграл финал ЛЧ «Манчестер Юнайтед».
  • Лондонцы уступили в серии пенальти, а Терри не реализовал решающий 11-метровый, поскользнувшись на газоне.

Терри: «Стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры. Это прекрасно»

Источник: Okko
Лига чемпионов Челси Манчестер Юнайтед Терри Джон
Комментарии (1)
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vladimir-7
1639485336
В 2018 году Роман сказал: Джон, ты что с ума сошел, собрался в спартак? Я тебе помочь не смогу, мне даже перед другом Женькой будет неудобно, поэтому, сиди дома, найдем мы тебе английский хороший клуб, а не этот свинарник.
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