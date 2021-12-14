Терри: «Финал ЛЧ в Москве – худший момент моей карьеры»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри в интервью Okko вспомнил о финальном матче Лиги чемпионов сезона-2007/08.

«Москва-2008 – худший момент моей карьеры, без сомнения. Я по-прежнему иногда просыпаюсь среди ночи и думаю о том финале.

Игроки никогда не забывают решающие матчи, ведь именно близость к титулу особенно ярко откладывается в памяти. Подобные разочарования случаются в любой карьере. К сожалению, со мной это приключилось на самом пике – в финале ЛЧ.

Мой промах никак напрямую не связан с вашей страной, это могло случиться на любом стадионе. Россия прекрасна, у вас удивительные люди. А еще ваша страна дала нам лучшего владельца клуба в мире, и я всегда буду вам за это благодарен.

Нам очень повезло, что Роман [Абрамович] владеет «Челси». Для него выиграть Лигу чемпионов в Москве было бы чем-то по-настоящему особенным.

К сожалению, не вышло, но я благодарен судьбе, что мы добились этого в 2012-м, а нынешняя группа игроков повторила успех в прошлом сезоне. Надеюсь, это сделало владельца клуба и болельщиков счастливыми», – сказал Терри.

В 2008 году «Челси» проиграл финал ЛЧ «Манчестер Юнайтед».

Лондонцы уступили в серии пенальти, а Терри не реализовал решающий 11-метровый, поскользнувшись на газоне.

Терри: «Стал легендой «Спартака», не проведя ни одной игры. Это прекрасно»