Примера продала ТВ-права на ближайшие 5 лет за 4,95 миллиарда

Вещатели Movistar и DAZN купили права на трансляцию матчей Примеры на ближайшие пять лет.

По информации пресс-службы лиги, ТВ-права были проданы за 4 миллиарда 950 миллионов евро. Контракт будет действовать с сезона-2022/23 по сезон-2026/27.

Movistar и DAZN будут делить матчи в равных пропорциях – каждый вещатель будет транслировать по пять игр в туре.