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  • «Мутко против»: «Спартак» заплатит Витории и его штабу 2,5 миллиона неустойки

«Мутко против»: «Спартак» заплатит Витории и его штабу 2,5 миллиона неустойки

13 декабря 2021, 23:36
33

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в ближайшее время покинет занимаемый пост.

Клуб принял окончательное решение уволить португальца в ноябре – после матча с «Краснодаром» (1:2). Хотя 51-летний специалист был на грани отставки еще после разгрома от «Зенита» (1:7), но тогда руководство москвичей решило не портить ему репутацию.

Витория получит неустойку за досрочное прекращение сотрудничества в размере 2,25 миллиона евро, еще 250 тысяч получат члены его тренерского штаба.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
  • В Лиге Европы москвичи вышли из группы с 1-й строчки.
  • Витория возглавляет команду с мая.

Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (33)
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Venom888
1639428306
Все таки уволили, жаль и зря конечно....
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derrik2000
1639428688
Значит, опять будем смотреть" бей-беги", "место в таблице" и "титулы"... ((( Прям как при Старкове-Черчесове. С чем настоящих поклонников ИГРЫ Спартака и не поздравляю.
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Andrering87
1639436222
Да тут не тренера надо менять, а владелец чтоб другой был и с мозгами..
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Atom2020
1639441504
За такие результаты в чемпе и такую игру еще неустойку? При нем даже те, кто хоть как-то играл, перестали.
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Дедуктор
1639447548
Руй - не тренер, конечно, для этой бригады. Практически все игрочишки непрофессиональны. Ну, мягкий тренер, но ты то работаешь в футболе не для него. А тут - сплошь поглупевшие и разжиревшие хари. Пупс, Соболь, Ларссон, Джикия, Жиган, Мелкадзе. Рассказов с Кофрие, правда, не поглупели. Ибо дураками изначально были. Жирный Ещ зачем то лавку просиживает. Смысл? В общем, "резать мясо" надо в стиле Бескова-Романцева. Убирать и тренерский штаб провалившийся, и бОльшую часть игрочишек.
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Sviro
1639458041
Интересно, какая будет следующая неустойка!!??
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general.lizyukov
1639464365
Пилорама не останавливается. Когда уже Аликперову это надоест, вбухивать миллиарды в никуда? Возьми простого тренера, дай карт-бланш и не трогай 5 лет. И запрети чудо-легионеров покупать!
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paracetamol
1639471159
Вот так вот. Развалил команду, поставил ее на грань вылета в ФНЛ и на тебе 2.5 ляма за "хорошую работу"!
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rash1959
1639474940
Не так просто Ларссон сразу при руе сдох. Зимой Зарема даст ему команду фас, и полетит как прежде. Мусор 4-5 человек в помойку. 2-3-х подкупят, и ... будем смотреть. С рыжим тоже надо подумать, слишком много от него карточек.
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nemolod
1639490428
Часто слышишь,что футбол-это бизнес! Возможно,в каких-то клубах РПЛ он есть,но тогда непонятно что это за бизнес такой,когда каждого нового тренера приглашают на три года ,а через полгода увольняют и платят ему неустойку,то есть выходит убыток?
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