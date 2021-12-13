«Мутко против»: «Спартак» заплатит Витории и его штабу 2,5 миллиона неустойки

Значит, опять будем смотреть" бей-беги", "место в таблице" и "титулы"... (((
Прям как при Старкове-Черчесове.
С чем настоящих поклонников ИГРЫ Спартака и не поздравляю.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория в ближайшее время покинет занимаемый пост.
Клуб принял окончательное решение уволить португальца в ноябре – после матча с «Краснодаром» (1:2). Хотя 51-летний специалист был на грани отставки еще после разгрома от «Зенита» (1:7), но тогда руководство москвичей решило не портить ему репутацию.
Витория получит неустойку за досрочное прекращение сотрудничества в размере 2,25 миллиона евро, еще 250 тысяч получат члены его тренерского штаба.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
- В Лиге Европы москвичи вышли из группы с 1-й строчки.
- Витория возглавляет команду с мая.