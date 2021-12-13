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    «Мутко против»: «Спартак» заплатит Витории и его штабу 2,5 миллиона неустойки

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория в ближайшее время покинет занимаемый пост.

    Клуб принял окончательное решение уволить португальца в ноябре – после матча с «Краснодаром» (1:2). Хотя 51-летний специалист был на грани отставки еще после разгрома от «Зенита» (1:7), но тогда руководство москвичей решило не портить ему репутацию.

    Витория получит неустойку за досрочное прекращение сотрудничества в размере 2,25 миллиона евро, еще 250 тысяч получат члены его тренерского штаба.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
    • В Лиге Европы москвичи вышли из группы с 1-й строчки.
    • Витория возглавляет команду с мая.

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    Источник: «Мутко против»

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    13.12.2021 23:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18092

      derrik2000 9 минут назад

      Значит, опять будем смотреть" бей-беги", "место в таблице" и "титулы"... (((
      Прям как при Старкове-Черчесове.
      С чем настоящих поклонников ИГРЫ Спартака и не поздравляю.

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      Рейтинг: +151

      Venom888 15 минут назад

      Все таки уволили, жаль и зря конечно....

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