«Мутко против»: «Спартак» заплатит Витории и его штабу 2,5 миллиона неустойки

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в ближайшее время покинет занимаемый пост.

Клуб принял окончательное решение уволить португальца в ноябре – после матча с «Краснодаром» (1:2). Хотя 51-летний специалист был на грани отставки еще после разгрома от «Зенита» (1:7), но тогда руководство москвичей решило не портить ему репутацию.

Витория получит неустойку за досрочное прекращение сотрудничества в размере 2,25 миллиона евро, еще 250 тысяч получат члены его тренерского штаба.