АПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам ноября.

Этого звания удостоился Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

Pep Guardiola has been named @BarclaysFooty Manager of the Month for the 10th time#PLAwards | @PepTeam pic.twitter.com/UmaPsFRrcY