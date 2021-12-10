«Спартак» впервые с 1995 года занял первое место в группе еврокубка

«Спартак» победил «Легию» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Московский клуб впервые за 25 лет занял первое место в еврокубковой группе. В 1995 году «Спартак» выиграл группу ЛЧ с «Легией», «Русенборгом» и «Блэкберном», одержав рекордные шесть побед из шести.

«Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

парировал пенальти. 1:0 с «Легией» – первая за 11 лет сухая победа «Спартака» в еврокубках.

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