«Спартак» впервые с 1995 года занял первое место в группе еврокубка

Мелочь , а приятно. Хотя если учитывать результаты наших клубов в Еврокубках в последние годы , а такая ли уж это мелочь ?
«Спартак» победил «Легию» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Московский клуб впервые за 25 лет занял первое место в еврокубковой группе. В 1995 году «Спартак» выиграл группу ЛЧ с «Легией», «Русенборгом» и «Блэкберном», одержав рекордные шесть побед из шести.
- «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
- На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
- 1:0 с «Легией» – первая за 11 лет сухая победа «Спартака» в еврокубках.
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