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    «Спартак» впервые с 1995 года занял первое место в группе еврокубка

    «Спартак» победил «Легию» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Московский клуб впервые за 25 лет занял первое место в еврокубковой группе. В 1995 году «Спартак» выиграл группу ЛЧ с «Легией», «Русенборгом» и «Блэкберном», одержав рекордные шесть побед из шести.

    • «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии37
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      Рейтинг: +4385

      hevbn 28 2 минуты назад

      Мелочь , а приятно. Хотя если учитывать результаты наших клубов в Еврокубках в последние годы , а такая ли уж это мелочь ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1845

      ПалкоВводецъ 33 минуты назад

      И у Барселоны раз в 20 лет случаются Рубины. Так же и с Легией. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Chehofff 42 минуты назад

      Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1845

      ПалкоВводецъ 43 минуты назад

      Легия знатно обделались, проиграв такому аутсайдеру как срамтак. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5390

      afw13 > ПалкоВводецъ 18 минут назад

      литейный, опять твой основной аккаунт забанили, приходится со второго строчить?)) как говорится, тебя ипyт, а ты крепчаешь?)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Zenit40k 1 час назад

      Как меня забавляют фанаты Спартака ,которые так радуются победе над легией ,у которой уровень ФНЛ.И при всем этом ,Спартак играл с ней на равных ,а в конце мог проиграть и им просто повезло
      Не забывайте про 7 1 от зенита

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Phaust > Zenit40k 1 час назад

      А так же не надо забывать, что у Спартака нет усиления состава. Постоянные интриги в руководстве, и при этом первое место, практически в лигочемпионской группе. Это так к слову, а для вас 7:1 со Спартаком это признак успешного сезона, не показав практически ничего в еврокубках, ой, Мальме обыграли, да это круто.

      9
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      Рейтинг: +13170

      ilichkadr > Zenit40k 1 час назад

      Не мешай радоваться. Они ещё в Сочи будут радоваться, когда те им задницу надерут и опустят на законное 10-е место.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4994

      Виталий Орехов > Zenit40k 1 час назад

      Ну так то и Спартак не чемпион РПЛ! А напомните мне, пожалуйста, когда наш действующий чемпион занимал первое место в групповом этапе ЛЧ или ЛЕ?

      8
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      ...
      Рейтинг: +9825

      ivany4 > Виталий Орехов 1 час назад

      У него на это память короткая.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      OldenVad > Zenit40k 1 час назад

      Как меня забавляют подобные коменты от бомжей. Про счет то мы не забудем не волнуйся, ведь главное оставаться человеком. Хотя кому я это говорю ...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Phaust > ilichkadr 1 час назад

      Для тех кто в танке, в еврокубке, первое место в группе, выход в евровесну. Очки в общую копилку... Как дела у чемпиона?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      (Меня за банили) > Виталий Орехов 1 час назад

      Для этого "чемпиона" третье место в группе уже за счастье. Команда исключительно для внутреннего пользования.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13170

      ilichkadr > Виталий Орехов 1 час назад

      Верно подметил. Спартак это нечто. Заняли первое место в групповом этапе ЛЕ, но в РПЛ могут быть на почётном N-ом месте. На это никто у нас не способен, окромя Спартака 21-го века.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3642

      serppion > Zenit40k 1 час назад

      Хотел спросить, за кого ты болеешь? А ты, оказывается, просто завистливый бомжатник!

      4
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      ...
      Рейтинг: +13170

      ilichkadr > Phaust 1 час назад

      Да, тоже внесли свои пять копеек. Надеюсь ещё внесем по весне.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Phaust > ilichkadr 1 час назад

      Надеюсь не пять, я в ЕК стабильно болею за всех наших

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      LGBT+ > Zenit40k 1 час назад

      так с Легией смысла не было бороться, если бы НЕ ДВЕ ПОБЕДЫ НА НАПОЛИ.
      так же Легия не просто так имела свои очки, они Лестер обыграли.

      а ты, видимо, обычное токсичое чмо, которое не может радоваться за других.
      удачи тебе с этим.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13170

      ilichkadr > Phaust 1 час назад

      Аналогично!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +111

      Phaust > ilichkadr 57 минут назад

      Тогда к чему поддерживать чмошника, который чушь пишет в комментах?) У адекватных людей, ведь, мысли недобрые возникают

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25174

      slavutiq70 > Zenit40k 56 минут назад

      Так до этого дважды обыграли лидера Италии , ты про это уже забыл???Радуются общему результату опередить Напали и Лестер в группе дорогого стоит для этого состава ,,,

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14608

      Persona_non_Grata > slavutiq70 50 минут назад

      Дорого стоит для ЛЮБОЙ нашей команды , а для Спартака с ТАКИМИ проблемами ВДВОЙНЕ !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3099

      Красногорск_Фан > slavutiq70 45 минут назад

      Да ему в глаза ссы божья роса. Местный дурачок

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      тарясятник > Виталий Орехов 22 минуты назад

      зенит.
      лч 2015/16 - 1 место в группе
      ле 2016/17 - 1 место в группе
      ле 2017/18 - 1 место в группе
      ле 2018/19 - 1 место в группе

      это навскидку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14608

      Persona_non_Grata > тарясятник 12 минут назад

      Были повержены мощнейшие и именитые клубы - Маккаби» (Тель-Авив), «Дандолк» , «АЗ» (Алкмаар), македонский Вардар , норвежский Русенборг.
      «Копенгаген», «Бордо» и пражская «Славия». - МОЛОДЦЫ !!! )))
      Шутка , конечно .... За вас ТОГДА радовалась вся страна , так не мешайте радоваться сейчас !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12139

      Cleaner 1 час назад

      1. Успеха НЕТ.
      2. Руя в отставку. Он слаб, как и слаб Спартак под его руководством.
      3. Все все знают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      OlegMilleniumDaveBoiko198 1 час назад

      Спартак - молодцы!! Переживали за Вас!!! Показали характер, Мужики!!! Удачи Вам весной!!! Ждем новых побед!!! Спасибо!!! (болельщик ФК "Ростов").

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21983

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ещё раз всех КБ с победой!!! Ждём бурную весну! Лучше Руй, чем Ваноли!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27423

      silver29 1 час назад

      Сегодня по праву на ресурсе день Спартака, и это по праву, заслужили. Мало кто думал про такой результат, но вдвойне приятно, и путь всякая шелупонь брызгает слюной, но в год 100-я это царский подарок, а победы в РПЛ придут, можете не сомневаться, это выкормыши газпрома закроются на следующий день после снятия с кормушки, а Спартак после падений обязательно возрождается, потому, что это народная команда, можно ее ругать ненавидеть, любить просто за то что они есть и равнодушных нет.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +250

      Zenit40k > silver29 1 час назад

      Ахах подарок Легию обыграть мертвую ,с которой Спартак играл на равных и ел победил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27423

      silver29 > Zenit40k 1 час назад

      ты убогий поди и Наполи с Лестером в польскую лигу определил ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3642

      serppion > silver29 1 час назад

      Очень громко про Спартак и народную команду сказано. Это на любителя, и очень-очень спорно. Но коммент признаю замечательным из-за пророчества о моментальном крахе газпромовских выкормышей после снятия их с довольствия.

      1
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      ...
      Рейтинг: +27423

      silver29 > serppion 1 час назад

      Стоп, не знаю год твоего выпуска, но ведь Спартак не сегодня образовался и в чемпионате СССР чемпионства брал, возможно нынешняя игра не такая яркая, но важен результат и статистика, возможно ты это помнишь раз не равнодушен и постишь тут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3642

      serppion > silver29 1 час назад

      Ты еще про легендарного Добрыню Никитича вспомни и его победу над Змеем. Сейчас Спартак - игрушка федуна и его взбалмошной бабы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      (Меня за банили) > Zenit40k 1 час назад

      Со своими миллионами, админ ресурсами, топ- Дзюбой, только 3 место в группе, и то благодаря артистизму того же Дзюбы. А тут команда заняла первое место в группе, а ты желчью тут брызжешь. Вывод какой? Ты токсичен.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      (Меня за банили) > serppion 1 час назад

      Что на любителя?? Что спорно?? Что Спартак самая популярная команда России? Это не спорно, это факт.

      5
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      Рейтинг: +111

      Phaust 1 час назад

      Да, но при этом мы уволим Руя, и никого не купим зимой, только продадим. Потому что, у нас "успех" за 20 лет в еврокубках

      3
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