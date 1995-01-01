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    Тедеско – о назначении в «РБ Лейпциг»: «Первые впечатления от команды отличные. Я боролся, чтобы попасть сюда»

    Новый главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал заключение контракта с клубом Бундеслиги.

    «Я очень рад оказаться здесь. Не могу дождаться начала матчей. Первые впечатления от команды отличные.

    Конечно, имя Нагельсмана здесь часто встречается. У нас схожий взгляд на игру. Но у него свой стиль, а у меня свой.

    До вчерашнего дня я не контактировал с «РБ Лейпциг», хотя был здесь воспитан. Я боролся, чтобы попасть сюда. Это инновационная команда с огромным потенциалом», – сказал Тедеско.

    • Стороны подписали контракт до 2023 года.
    • «РБ Лейпциг» идет на 11-м месте в Бундеслиге.
    • Тедеско до мая возглавлял московский «Спартак».

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    Источник: Bild

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