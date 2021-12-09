Тедеско – о назначении в «РБ Лейпциг»: «Первые впечатления от команды отличные. Я боролся, чтобы попасть сюда»

Новый главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал заключение контракта с клубом Бундеслиги.

«Я очень рад оказаться здесь. Не могу дождаться начала матчей. Первые впечатления от команды отличные.

Конечно, имя Нагельсмана здесь часто встречается. У нас схожий взгляд на игру. Но у него свой стиль, а у меня свой.

До вчерашнего дня я не контактировал с «РБ Лейпциг», хотя был здесь воспитан. Я боролся, чтобы попасть сюда. Это инновационная команда с огромным потенциалом», – сказал Тедеско.

Стороны подписали контракт до 2023 года.

«РБ Лейпциг» идет на 11-м месте в Бундеслиге.

Тедеско до мая возглавлял московский «Спартак».

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