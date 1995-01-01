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    Ибрагимович, Диас и Крунич – в старте «Милана». Салах, Ориги и Мане выйдут у «Ливерпуля»

    Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Милан»: Меньян, Калулу, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Тонали, Крунич, Мессьяс, Диас, Ибрагимович.

    «Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс, Филлипс, Конате, Цимикас, Мортон, Окслэд-Чемберлен, Минамино, Мане, Салах, Ориги.

    • Матч в Италии начнется в 23:00 мск.
    • «Ливерпуль» обеспечил себе первое место в группе.

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    Источник: Бомбардир.ру

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