Ибрагимович, Диас и Крунич – в старте «Милана». Салах, Ориги и Мане выйдут у «Ливерпуля»

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Милан»: Меньян, Калулу, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Тонали, Крунич, Мессьяс, Диас, Ибрагимович.
«Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс, Филлипс, Конате, Цимикас, Мортон, Окслэд-Чемберлен, Минамино, Мане, Салах, Ориги.
- Матч в Италии начнется в 23:00 мск.
- «Ливерпуль» обеспечил себе первое место в группе.
Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Источник: Бомбардир.ру