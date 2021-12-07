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    Семак: «Челси» – это четкая система, как немецкая машина»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» оценил соперника. Он сравнил англичан с машиной.

    – «Челси» – очень разнообразная команда. Они играют в более агрессивный футбол с Ромелу Лукаку, в более техничный – с Кристианом Пулишичем. К какому тактическому рисунку их игры вы готовитесь?

    – Вы говорите об индивидуальных особенностях, но «Челси» – это четкая система, которая работает как немецкая машина. Работает с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств футболистов на поле. При этом все игроки знают, что от них требуется, действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно – поэтому и добиваются своих результатов.

    • «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
    • Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
    • Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

    Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2904

      Блямба 45 минут назад

      Ты не грусти, может быть ещё встретимся,
      Я от тебя не сбегу никуда.
      Сколько в пути не пробуду я месяцев,
      А возвращусь хоть на вечер сюда.

      Припев:
      И опять, и опять, и опять, и опять,
      И опять во дворе нам Серёжка поёт
      И проститься с собой всё никак не даёт.

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