Семак: «Челси» – это четкая система, как немецкая машина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» оценил соперника. Он сравнил англичан с машиной.

– «Челси» – очень разнообразная команда. Они играют в более агрессивный футбол с Ромелу Лукаку, в более техничный – с Кристианом Пулишичем. К какому тактическому рисунку их игры вы готовитесь?

– Вы говорите об индивидуальных особенностях, но «Челси» – это четкая система, которая работает как немецкая машина. Работает с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств футболистов на поле. При этом все игроки знают, что от них требуется, действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно – поэтому и добиваются своих результатов.

«Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.

Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.

Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»