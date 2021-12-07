Семак: «Челси» – это четкая система, как немецкая машина»

Ты не грусти, может быть ещё встретимся,
Я от тебя не сбегу никуда.
Сколько в пути не пробуду я месяцев,
А возвращусь хоть на вечер сюда.
Припев:
И опять, и опять, и опять, и опять,
И опять во дворе нам Серёжка поёт
И проститься с собой всё никак не даёт.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» оценил соперника. Он сравнил англичан с машиной.
– «Челси» – очень разнообразная команда. Они играют в более агрессивный футбол с Ромелу Лукаку, в более техничный – с Кристианом Пулишичем. К какому тактическому рисунку их игры вы готовитесь?
– Вы говорите об индивидуальных особенностях, но «Челси» – это четкая система, которая работает как немецкая машина. Работает с небольшими корректировками в зависимости от индивидуальных качеств футболистов на поле. При этом все игроки знают, что от них требуется, действуют дисциплинированно, на высоких скоростях, качественно – поэтому и добиваются своих результатов.
- «Зенит» примет «Челси» завтра, 8 декабря.
- Команда Семака досрочно заняла 3-е место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы.
- Лондонский клуб уже вышел в 1/8 финала ЛЧ.
Семак – о матче с «Челси»: «Мотивация запредельная. Будут играть те, кто лучше готов»
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