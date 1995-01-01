Примера. Гол и ассист Йовича помогли «Реалу» победить на выезде «Реал Сосьедад» и укрепиться на первом месте; Бензема травмировался

наконец то Йович с начала матча и против сильного соперника
этот парень несомненно может!
ну а Винисиус шикарен)
«Реал» довел серию без поражений до 11 матчей. В 16-м туре чемпионата Испании мадридцы оказались сильнее «Реал Сосьедада». В обоих голах поучаствовал Лука Йович.
«Реал» лидирует с восьмиочковым отрывом. «Реал Сосьедад» занимает пятую строчку.
Травму получил лучший бомбардир «Реала» в сезоне Карим Бензема. Ее подробности станут известны позднее.
Испания. Примера. 16-й тур
Реал Сосьедад – Реал – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Винисиус, 47; 0:2 – Йович, 57.
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