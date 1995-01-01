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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Примера. Гол и ассист Йовича помогли «Реалу» победить на выезде «Реал Сосьедад» и укрепиться на первом месте; Бензема травмировался

    «Реал» довел серию без поражений до 11 матчей. В 16-м туре чемпионата Испании мадридцы оказались сильнее «Реал Сосьедада». В обоих голах поучаствовал Лука Йович.

    «Реал» лидирует с восьмиочковым отрывом. «Реал Сосьедад» занимает пятую строчку.

    Травму получил лучший бомбардир «Реала» в сезоне Карим Бензема. Ее подробности станут известны позднее.

    Испания. Примера. 16-й тур

    Реал Сосьедад – Реал – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Винисиус, 47; 0:2 – Йович, 57.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4087

      FENIX-SL 1 час назад

      наконец то Йович с начала матча и против сильного соперника
      этот парень несомненно может!

      ну а Винисиус шикарен)

      0
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      Рейтинг: +123

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 1 час назад

      В испании нет сильных соперников оприори

      0
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