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Материалы

Реал Сосьедад - Реал

04.12.2021, Суббота, 23:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 16 тур Реал Сосьедад - Реал
Испания. Примера (2020/2021)
25 тур
1 марта, понедельник 23:00 Реал 1:1 Реал Сосьедад
2 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 0:0 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:2 Реал
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
6 февраля, четверг 21:00 Реал 3:4 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Реал Сосьедад 3:1 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:30 Реал 0:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
23 тур
10 февраля, суббота 22:45 Реал 5:2 Реал Сосьедад
4 тур
17 сентября, воскресенье 21:45 Реал Сосьедад 1:3 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
20 тур
29 января, воскресенье 22:45 Реал 3:0 Реал Сосьедад
1 тур
21 августа, воскресенье 21:15 Реал Сосьедад 0:3 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 17:00 Реал Сосьедад 0:1 Реал
17 тур
30 декабря, среда 18:00 Реал 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 18:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
2 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 4:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 0:4 Реал
13 тур
9 ноября, суббота 19:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
37 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Реал Сосьедад 3:3 Реал
18 тур
6 января, воскресенье 20:00 Реал 4:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 23:00 Реал 5:1 Реал Сосьедад
11 тур
29 октября, суббота 23:59 Реал Сосьедад 0:1 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 21:00 Реал 4:1 Реал Сосьедад
3 тур
18 сентября, суббота 23:55 Реал Сосьедад 1:2 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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