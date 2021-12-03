АПЛ. «Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Роналду обыграл «Арсенал»

В 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома одержал волевую победу над «Арсеналом» со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол забил Бруну Фернандеш. У гостей отличились Эмиль Смит-Роу и Мартин Эдегор.

Набрав три очка, «МЮ» поднялся с десятого на седьмое место в таблице АПЛ. «Арсенал» остался на пятой строчке.

Англия. АПЛ. 14-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Смит-Роу, 13; 1:1 – Фернандеш, 44; 2:1 – Роналду, 52; 2:2 – Эдегор, 54; 3:2 – Роналду, 70 (с пенальти).

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