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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Роналду обыграл «Арсенал»

    В 14-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома одержал волевую победу над «Арсеналом» со счетом 3:2.

    В составе хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, еще один гол забил Бруну Фернандеш. У гостей отличились Эмиль Смит-Роу и Мартин Эдегор.

    Набрав три очка, «МЮ» поднялся с десятого на седьмое место в таблице АПЛ. «Арсенал» остался на пятой строчке.

    Англия. АПЛ. 14-й тур

    Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Смит-Роу, 13; 1:1 – Фернандеш, 44; 2:1 – Роналду, 52; 2:2 – Эдегор, 54; 3:2 – Роналду, 70 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      vbcbc55 2 минуты назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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      Рейтинг: +2915

      Красногорск_Фан 8 минут назад

      Огненная игра. Нельзя не отметить что кроме Роналду блестящий
      матч провел Де Хеа. Задорно бегали и те и другие. Спасибо за игру. МЮ провел сильный отрезок.

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      Рейтинг: +22268

      bset 10 минут назад

      Сейчас вылезут поклонники обладатели золотого мяча и начнут кудахтать, что Роналду опять с пенальти забил) Как вы там говорите, "Только и может, что с пенальти"?) Что-то Месси ни с игры, ни с пенальти не может забить) Уехал на пенсию отдыхать в легкий чемпионат деньги зарабатывать, пока настоящие мужики бьют очередные рекорды в сильнейшем чемпионате)

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