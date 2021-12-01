В Катаре открылся предпоследний стадион ЧМ-2022 – первый в мире с натяжной крышой

Вчера в Катаре открылся предпоследний стадион ЧМ-2022.
Церемония открытия арены «Аль-Бейт» в городе Аль-Хор состоялась перед матчем сборных Катара и ОАЭ в рамках Кубка арабских наций.
Стадион в Аль-Хоре – единственный в мире с натяжной крышей.
- ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.
- Уже известны 13 участников турнира.
- Сборная России будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи в марте.
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Источник: Бомбардир.ру