В Катаре открылся предпоследний стадион ЧМ-2022 – первый в мире с натяжной крышой

Вчера в Катаре открылся предпоследний стадион ЧМ-2022.

Церемония открытия арены «Аль-Бейт» в городе Аль-Хор состоялась перед матчем сборных Катара и ОАЭ в рамках Кубка арабских наций.

Стадион в Аль-Хоре – единственный в мире с натяжной крышей.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.

Уже известны 13 участников турнира.

Сборная России будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи в марте.