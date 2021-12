В Катаре открылся предпоследний стадион ЧМ-2022 – первый в мире с натяжной крышой

Вчера в Катаре открылся предпоследний стадион ЧМ-2022.

Церемония открытия арены «Аль-Бейт» в городе Аль-Хор состоялась перед матчем сборных Катара и ОАЭ в рамках Кубка арабских наций.

Стадион в Аль-Хоре – единственный в мире с натяжной крышей.

The opening ceremony held ahead of the FIFA Arab Cup 2021 group A football match between Qatar and Bahrain at Al-Bayt Stadium in Al Khor, Qatar https://t.co/wtkOw3P6Fw: Mohammed Dabbous pic.twitter.com/iIWFsJL4Jf