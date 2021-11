В Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.

Победители Лиги чемпионов «Челси» и Кубка Либертадорес «Палмейрас» стартуют в турнире со стадии полуфинала.

Клубный ЧМ пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

The path to the #ClubWC 2021 trophy is setWho will be hoisting the cup on 12 February? pic.twitter.com/KZzTYoubyG