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    Sky Sports: Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой ещe как минимум один матч.

    По информации Sky Sports, 40-летний англичанин выведет команду на матч 13-го тура АПЛ с «Челси», который состоится 28 ноября.

    Ранее стало известно, что «МЮ» согласовал контракт до конца сезона с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником.

    • Во вторник, 23 ноября, Кэррик вывел «МЮ» в плей-офф ЛЧ.
    • «Юнайтед» в первом матче при Кэррике обыграл «Вильярреал» (2:0).
    • Кэррик – первый английский тренер «Юнайтед» с 1931 года, одержавший победу в первом матче во главе клуба.

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    Источник: Sky Sports

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