Sky Sports: Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой ещe как минимум один матч.

По информации Sky Sports, 40-летний англичанин выведет команду на матч 13-го тура АПЛ с «Челси», который состоится 28 ноября.

Ранее стало известно, что «МЮ» согласовал контракт до конца сезона с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником.