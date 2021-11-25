Sky Sports: Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой ещe как минимум один матч.
По информации Sky Sports, 40-летний англичанин выведет команду на матч 13-го тура АПЛ с «Челси», который состоится 28 ноября.
Ранее стало известно, что «МЮ» согласовал контракт до конца сезона с главой спортивного департамента «Локомотива» Ральфом Рангником.
- Во вторник, 23 ноября, Кэррик вывел «МЮ» в плей-офф ЛЧ.
- «Юнайтед» в первом матче при Кэррике обыграл «Вильярреал» (2:0).
- Кэррик – первый английский тренер «Юнайтед» с 1931 года, одержавший победу в первом матче во главе клуба.
Источник: Sky Sports