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    Лига чемпионов. «Бавария» победила киевское «Динамо» и заняла первое место в группе

    «Бавария» обыграла киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился ударом через себя, забив в девятом матче ЛЧ подряд. Он стал первым игроком, который сделал это дважды.

    «Динамо» впервые отличилось в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Бавария» досрочно заняла первое место в группе Е, набрав 15 очков из 15 возможных.

    Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

    Динамо К (Украина) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 14; 0:2 – Коман, 42; 1:2 – Гармаш, 70.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8054

      GoLenaStop 34 минуты назад

      А, уровень клубного футбола, - как отражение реальной жизни в стране.
      А, развал и бардак.
      А, это не только "великих укров" касается...
      С ув.

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      Рейтинг: +10087

      alex1951 46 минут назад

      А было время,когда Динамо на раз-два разбиралось с Баварией.......
      Правда и сама команда использовала русский...
      Короче....Всему бывшему СССР ,особенно в футболе ,капитализм - это нечто вредное,разрушающее,тошнотворное....

      3
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      Рейтинг: +47892

      MaxRnD 50 минут назад

      Пять лет назад, в этот же день, Бердыев (даже с В. Гранатом в обороне), играя против Баварии, совершил очередной свой подвиг

      2
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      Рейтинг: +1185

      Frankfurt Am Main 54 минуты назад

      Бавария на второй передаче проехала по Киеву

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      Рейтинг: +3471

      Питерский князь 59 минут назад

      Бендеру в топку!!!

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      Рейтинг: +4590

      AtticusFinch 59 минут назад

      Красава- забил эти нацикам тупорылым))

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