Лига чемпионов. «Бавария» победила киевское «Динамо» и заняла первое место в группе

А, уровень клубного футбола, - как отражение реальной жизни в стране.
А, развал и бардак.
А, это не только "великих укров" касается...
С ув.
«Бавария» обыграла киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился ударом через себя, забив в девятом матче ЛЧ подряд. Он стал первым игроком, который сделал это дважды.
«Динамо» впервые отличилось в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Бавария» досрочно заняла первое место в группе Е, набрав 15 очков из 15 возможных.
Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур
Динамо К (Украина) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Левандовски, 14; 0:2 – Коман, 42; 1:2 – Гармаш, 70.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов