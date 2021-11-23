Лига чемпионов. «Бавария» победила киевское «Динамо» и заняла первое место в группе

«Бавария» обыграла киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился ударом через себя, забив в девятом матче ЛЧ подряд. Он стал первым игроком, который сделал это дважды.

«Динамо» впервые отличилось в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Бавария» досрочно заняла первое место в группе Е, набрав 15 очков из 15 возможных.

Лига чемпионов. Группа Е. 5-й тур

Динамо К (Украина) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Левандовски, 14; 0:2 – Коман, 42; 1:2 – Гармаш, 70.

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