Левандовски – первый игрок, дважды забивший в 9 матчах ЛЧ подряд. Он отличился ударом через себя

хочу чтобы нам досталась Польша
«Бавария» побеждает на выезде киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился ударом в падении через себя на 14-й минуте. 33-летний поляк забил в девятом матче ЛЧ подряд, повторив свое достижение из сезона-2019/20.
Левандовски – первый футболист, дважды забивший в девяти матчах Лиги чемпионов подряд.
- Только результативная серия Криштиану Роналду в ЛЧ была длиннее – 11 матчей.
- Левандовски забил 9 голов в 5 матчах этой ЛЧ.
- Поляк номинирован на «Золотой мяч».
WHAT. A. GOAL!Lewandowski puts Bayern in front via a spectacular overhead kick #UCL pic.twitter.com/zUGoHI8tyr— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021