Левандовски – первый игрок, дважды забивший в 9 матчах ЛЧ подряд. Он отличился ударом через себя

«Бавария» побеждает на выезде киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился ударом в падении через себя на 14-й минуте. 33-летний поляк забил в девятом матче ЛЧ подряд, повторив свое достижение из сезона-2019/20.

Левандовски – первый футболист, дважды забивший в девяти матчах Лиги чемпионов подряд.

Только результативная серия Криштиану Роналду в ЛЧ была длиннее – 11 матчей.

в ЛЧ была длиннее – 11 матчей. Левандовски забил 9 голов в 5 матчах этой ЛЧ.

Поляк номинирован на «Золотой мяч».