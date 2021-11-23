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  • Левандовски – первый игрок, дважды забивший в 9 матчах ЛЧ подряд. Он отличился ударом через себя

Левандовски – первый игрок, дважды забивший в 9 матчах ЛЧ подряд. Он отличился ударом через себя

23 ноября 2021, 22:16
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«Бавария» побеждает на выезде киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился ударом в падении через себя на 14-й минуте. 33-летний поляк забил в девятом матче ЛЧ подряд, повторив свое достижение из сезона-2019/20.

Левандовски – первый футболист, дважды забивший в девяти матчах Лиги чемпионов подряд.

  • Только результативная серия Криштиану Роналду в ЛЧ была длиннее – 11 матчей.
  • Левандовски забил 9 голов в 5 матчах этой ЛЧ.
  • Поляк номинирован на «Золотой мяч».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Squawka
Лига чемпионов Бавария Динамо К Левандовски Роберт
Комментарии (2)
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Garrincha58
1637697369
хочу чтобы нам досталась Польша
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