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    Левандовски – первый игрок, дважды забивший в 9 матчах ЛЧ подряд. Он отличился ударом через себя

    «Бавария» побеждает на выезде киевское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).

    Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски отличился ударом в падении через себя на 14-й минуте. 33-летний поляк забил в девятом матче ЛЧ подряд, повторив свое достижение из сезона-2019/20.

    Левандовски – первый футболист, дважды забивший в девяти матчах Лиги чемпионов подряд.

    • Только результативная серия Криштиану Роналду в ЛЧ была длиннее – 11 матчей.
    • Левандовски забил 9 голов в 5 матчах этой ЛЧ.
    • Поляк номинирован на «Золотой мяч».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Squawka

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15057

      Garrincha58 47 минут назад

      хочу чтобы нам досталась Польша

      0
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      Рейтинг: +1614

      serglider > Garrincha58 5 минут назад

      Ну, да... Быстрее отмучаемся и будем спокойно смотреть ЧМ без нашей сборной...

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