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    Гендиректор «Рубина»: «Поле в Сплите – катастрофа. В России до такого не дойдет»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал качество поля в Сплите, на котором сборная России уступила Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

    «Поле в Сплите — вообще катастрофа. Вы же видели, что оно было плохим. Может, будь оно лучше, то нам было бы полегче. Могли, например, убежать в контратаку, а так вообще ничего не получилось. Какой бы дождь ни был в России, но до такого состояния у нас не дойдeт.

    Что касается игры, совсем не получилось. Очень хотели, но не получилось.

    Фeдор Кудряшов очень хорошо сыграл. В конце игры, наверное, устал… Такая ошибка может быть у любого. Он же ещe травму получил… Федя — известный боец», – сказал Сайманов.

    • Россия сыграет в стыках в марте.
    • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1495

      Олег1204 7 минут назад

      Ливень не пустит на футбол?

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      Рейтинг: +2138

      acor94 31 минуту назад

      И это говорит тот, кого сборная Уэльса с Беласрусами срали за то что поле не подготовили. Тот у кого вместо центрального или бассеин или поляна для посева картошки? Молчал бы лучше, гад такой!

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      Рейтинг: +4272

      Semenycch 32 минуты назад

      Сайманов, у тебя подгоревшая манная каша в голове? Любому нормальному человеку понятно, что на хорошем, быстром газоне Сборная России )6! не отделалась бы! Счет был бы разгромным.

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      Рейтинг: +11217

      Cleaner 45 минут назад

      А Валера поле в Питере ругал. Ну тренер...(

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