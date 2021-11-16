Гендиректор «Рубина»: «Поле в Сплите – катастрофа. В России до такого не дойдет»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал качество поля в Сплите, на котором сборная России уступила Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

«Поле в Сплите — вообще катастрофа. Вы же видели, что оно было плохим. Может, будь оно лучше, то нам было бы полегче. Могли, например, убежать в контратаку, а так вообще ничего не получилось. Какой бы дождь ни был в России, но до такого состояния у нас не дойдeт.

Что касается игры, совсем не получилось. Очень хотели, но не получилось.

Фeдор Кудряшов очень хорошо сыграл. В конце игры, наверное, устал… Такая ошибка может быть у любого. Он же ещe травму получил… Федя — известный боец», – сказал Сайманов.