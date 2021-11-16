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  • Гендиректор «Рубина»: «Поле в Сплите – катастрофа. В России до такого не дойдет»

Гендиректор «Рубина»: «Поле в Сплите – катастрофа. В России до такого не дойдет»

16 ноября 2021, 11:59
16

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов раскритиковал качество поля в Сплите, на котором сборная России уступила Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

«Поле в Сплите — вообще катастрофа. Вы же видели, что оно было плохим. Может, будь оно лучше, то нам было бы полегче. Могли, например, убежать в контратаку, а так вообще ничего не получилось. Какой бы дождь ни был в России, но до такого состояния у нас не дойдeт.

Что касается игры, совсем не получилось. Очень хотели, но не получилось.

Фeдор Кудряшов очень хорошо сыграл. В конце игры, наверное, устал… Такая ошибка может быть у любого. Он же ещe травму получил… Федя — известный боец», – сказал Сайманов.

  • Россия сыграет в стыках в марте.
  • Они состоят из двух раундов. Оба противостояния играются из одного матча.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Рубин Россия
Комментарии (16)
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acor94
1637054180
И это говорит тот, кого сборная Уэльса с Беласрусами срали за то что поле не подготовили. Тот у кого вместо центрального или бассеин или поляна для посева картошки? Молчал бы лучше, гад такой!
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Олег1204
1637055614
Ливень не пустит на футбол?
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моэм
1637063680
Дренаж на поле и вправду полный отстой , я к тому что при ТАКОМ дожде на поле воды столько быть не должно было ... и это ФАКТ...интересно только почему хорваты решили играть в бассейне ...возможно потому что очень боялись наших контратак , часто завершённых голом , а возможно тем что у них играли было много ещё "зелёных" а опытные были не в форме .
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zigbert
1637080513
Таких полей за последнее время припомнить трудно. Дренажная система сработала плохо.
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