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    Газизов: «Чтобы двигаться дальше, «Уфе» нужны деньги»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах башкирского клуба.

    «Ситуация в клубе непростая, финансовая составляющая не очень хорошая. Чтобы двигаться дальше, нам нужны деньги.

    Работа по поиску и привлечению спонсоров ведется, глава республики нам обещал, просто надо подождать – и мы ждем. Но мы сами тоже работаем в этом направлении.

    Если все будет нормально и мы сохраним [место в РПЛ], понимаем, сколько нам нужно денег. На следующий сезон мы сможем выйти в ноль.

    В этом сезоне определенный дефицит бюджета мы испытываем, но это не сказывается на игроках никоим образом», – сказал Газизов.

    • «Уфа» набрала 14 очков в 14 турах РПЛ.
    • Команда занимает в лиге 12-е место.
    • Летом клуб не купил ни одного футболиста – только аренды и свободные агенты.

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    Источник: ТАСС

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