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Газизов: «Чтобы двигаться дальше, «Уфе» нужны деньги»

13 ноября 2021, 16:47
7

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах башкирского клуба.

«Ситуация в клубе непростая, финансовая составляющая не очень хорошая. Чтобы двигаться дальше, нам нужны деньги.

Работа по поиску и привлечению спонсоров ведется, глава республики нам обещал, просто надо подождать – и мы ждем. Но мы сами тоже работаем в этом направлении.

Если все будет нормально и мы сохраним [место в РПЛ], понимаем, сколько нам нужно денег. На следующий сезон мы сможем выйти в ноль.

В этом сезоне определенный дефицит бюджета мы испытываем, но это не сказывается на игроках никоим образом», – сказал Газизов.

  • «Уфа» набрала 14 очков в 14 турах РПЛ.
  • Команда занимает в лиге 12-е место.
  • Летом клуб не купил ни одного футболиста – только аренды и свободные агенты.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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Юрэс
1636814261
Опять на футбалёрофф БАБКИ НУЖНЫ !?!?!?!?!?!? ЗА ЧТО ОООООЛОЛЛ !?!?!?! Б........ЬЬЬЬ
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Play
1636815141
Ну так закинь то, что с Федуна надоил.
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Garrincha58
1636815408
так продайте Агаларова и будут у вас бабки на сезон хватит
Ответить
житель СПб
1636815481
Действительно! - возьми и отдай! То что насобирал за последнее время. Как говорил Петр 1 - интенданта через год работы можно вешать без суда и следствия.
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R_a_i_n
1636819919
Господи, Урунова в Дортмунд продайте наконец уже и лет на 10 обеспечены будете.
Ответить
Ганнибал Лектор
1636827806
Продавай свои самые ценные активы - один Урунов стоит кучу денег, все ТОП-клубы Европы его хотят)
Ответить
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