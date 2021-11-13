Газизов: «Чтобы двигаться дальше, «Уфе» нужны деньги»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах башкирского клуба.

«Ситуация в клубе непростая, финансовая составляющая не очень хорошая. Чтобы двигаться дальше, нам нужны деньги.

Работа по поиску и привлечению спонсоров ведется, глава республики нам обещал, просто надо подождать – и мы ждем. Но мы сами тоже работаем в этом направлении.

Если все будет нормально и мы сохраним [место в РПЛ], понимаем, сколько нам нужно денег. На следующий сезон мы сможем выйти в ноль.

В этом сезоне определенный дефицит бюджета мы испытываем, но это не сказывается на игроках никоим образом», – сказал Газизов.