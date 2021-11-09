Месси сможет сыграть с Уругваем и Бразилией. Ранее он пропустил два матча «ПСЖ»

Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси принять участие в обоих ноябрьских встречах отбора ЧМ-2022.
По информации GFFN, с Бразилией 34-летний футболист сможет привести полный матч, а с Уругваем – часть игры.
Нападающий пока тренируется по индивидуальной программе.
- Месси восстанавливается после травм колена и задней поверхности бедра.
- Из-за проблем со здоровьем он пропустил 2 последних матча «ПСЖ».
- 13 ноября аргентинцы на выезде сыграют с Уругваем, а 17 ноября примут Бразилию.
Источник: Get French Football News