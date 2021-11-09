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  • Месси сможет сыграть с Уругваем и Бразилией. Ранее он пропустил два матча «ПСЖ»

Месси сможет сыграть с Уругваем и Бразилией. Ранее он пропустил два матча «ПСЖ»

9 ноября 2021, 16:46
2

Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси принять участие в обоих ноябрьских встречах отбора ЧМ-2022.

По информации GFFN, с Бразилией 34-летний футболист сможет привести полный матч, а с Уругваем – часть игры.

Нападающий пока тренируется по индивидуальной программе.

  • Месси восстанавливается после травм колена и задней поверхности бедра.
  • Из-за проблем со здоровьем он пропустил 2 последних матча «ПСЖ».
  • 13 ноября аргентинцы на выезде сыграют с Уругваем, а 17 ноября примут Бразилию.

Источник: Get French Football News
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Франция. Лига 1 ПСЖ Аргентина Уругвай Бразилия Месси Лионель
Комментарии (2)
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серега кашин
1636465731
за зборную сыграет, а потом в псж -лечиться
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nelez
1636468765
Eсли забьет , будет причиной чтобы отдать ему ЗМ. А если не забьет придется найти другую причину ю например на тренировке обвел 4-х зашитников. Это будет достаточно ему для получение ЗМ.
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