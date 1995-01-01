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    Месси сможет сыграть с Уругваем и Бразилией. Ранее он пропустил два матча «ПСЖ»

    Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси принять участие в обоих ноябрьских встречах отбора ЧМ-2022.

    По информации GFFN, с Бразилией 34-летний футболист сможет привести полный матч, а с Уругваем – часть игры.

    Нападающий пока тренируется по индивидуальной программе.

    • Месси восстанавливается после травм колена и задней поверхности бедра.
    • Из-за проблем со здоровьем он пропустил 2 последних матча «ПСЖ».
    • 13 ноября аргентинцы на выезде сыграют с Уругваем, а 17 ноября примут Бразилию.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +442

      nelez 2 часа назад

      Eсли забьет , будет причиной чтобы отдать ему ЗМ. А если не забьет придется найти другую причину ю например на тренировке обвел 4-х зашитников. Это будет достаточно ему для получение ЗМ.

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      Рейтинг: +6575

      серега кашин 2 часа назад

      за зборную сыграет, а потом в псж -лечиться

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