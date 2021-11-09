Месси сможет сыграть с Уругваем и Бразилией. Ранее он пропустил два матча «ПСЖ»

Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил форварду «ПСЖ» Лионелю Месси принять участие в обоих ноябрьских встречах отбора ЧМ-2022.

По информации GFFN, с Бразилией 34-летний футболист сможет привести полный матч, а с Уругваем – часть игры.

Нападающий пока тренируется по индивидуальной программе.