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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге», «Лейпциг» спас ничью в матче с «ПСЖ»

4 ноября 2021, 00:58
3

«ПСЖ» не смог в гостях победить «Лейпциг». Немцев на 90+2 минуте спас пенальти от Доминика Собослая. Его команда набрала первое очко в нынешней Лиге чемпионов.

Футболист «Лейпцига» Кристофер Нкунку в последних своих четырех матчах Лиги чемпионов забил пять голов.

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум оформил второй дубль в Лиге чемпионов в карьере.

В другой встрече лидирующий в группе «Манчестер Сити» разгромил «Брюгге».

Лига чемпионов. Группа А. 4-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фоден, 15; 1:1 – Стоунз, 17 (в свои ворота); 2:1 – Марез, 54; 3:1 – Стерлинг, 72; 4:1 – Жезус, 90+2.

Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Нкунку, 8; 1:1 – Вейналдум, 21; 1:2 – Вейналдум, 39; 2:2 – Собослай, 90+2 (с пенальти).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити РБ Лейпциг ПСЖ Брюгге
Комментарии (3)
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MaxRnD
1635983156
Там не Лейпциг спас, там судья скорее всего в конторе на ничью поставил
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Горкин Блеванов
1635985343
Позор Брюгге , им показали их настоящее место , а в это время бабушки голодают в подворотнях, но брюгге всё равно, а сколько денег выброшено зря
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nelez
1636007477
Если бы месси играл ПСЖ выиграл бы. Только из за этого ЗМ месси
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