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Материалы

РБ Лейпциг - ПСЖ

03.11.2021, Среда, 23:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 4 тур РБ Лейпциг - ПСЖ
Лига чемпионов (2021/2022), группа A
3 тур
19 октября, вторник 22:00 ПСЖ 3:2 РБ Лейпциг
Лига чемпионов (2020/2021), группа H
4 тур
24 ноября, вторник 23:00 ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
3 тур
4 ноября, среда 23:00 РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Лига чемпионов (2019/2020)
1/2 финала
18 августа, вторник 22:00 РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
Товарищеские матчи 2014

18 июля, пятница 22:00 РБ Лейпциг 4:2 ПСЖ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 4 0 2 18:10 +8 12
2. ПСЖ 6 3 2 1 13:8 +5 11
3. РБ Лейпциг 6 2 1 3 15:14 +1 7
4. Брюгге 6 1 1 4 6:20 -14 4
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