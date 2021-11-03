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Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - ПСЖ
РБ Лейпциг - ПСЖ: обзор матча 03 ноября 2021
РБ Лейпциг
03.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
8'
К. Нкунку
90+2'
Д. Собослаи (П)
21'
Д. Вейналдум
39'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - ПСЖ
90'
+5
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Ю. Поульсен
90'
+5
90'
+3
Замена
М. Икарди
️️️️
К. Мбаппе
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Собослаи
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Доннарумма
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
К. Лаймер
85'
85'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Ди Мария
85'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Вейналдум
74'
Желтая карточка
Неймар
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Т. Адамс
74'
Желтая карточка
М. Симакан
70'
62'
Желтая карточка
Н. Мендеш
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
59'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
59'
Замена
А. Айдара
️️️️
В. Орбан
46'
39'
ГОЛ! 1:2!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Маркиньос
32'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Желтая карточка
Т. Адамс
25'
21'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
К. Мбаппе
Пенальти не реализован!
А. Силва
12'
10'
Желтая карточка
Д. Перейра
ГОЛ! 1:0!
К. Нкунку
Пас отдал
А. Силва
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Гулачи
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
12
Адамс
20
Мукиэле
27
Лаймер
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
4-2-1-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Перейра
5
Гуйе
23
Вейналдум
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
27
Лаймер
39
Хенрикс
39
Хенрикс
27
Лаймер
4
Орбан
21
Айдара
21
Айдара
4
Орбан
12
Адамс
20
Ольмо
20
Ольмо
12
Адамс
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
11
Ди Мария
6
Керер
6
Керер
11
Ди Мария
23
Вейналдум
21
Эррера
21
Эррера
23
Вейналдум
10
Мбаппе
9
Икарди
9
Икарди
10
Мбаппе
Остались в запасе
РБ Лейпциг
ПСЖ
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
6
Илаш Мориба
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
30
Александре Летеллье
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча РБ Лейпциг - ПСЖ
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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