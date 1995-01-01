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    Кокорин тренируется по индивидуальной программе перед матчем с «Ювентусом»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня не тренировался с командой. В субботу клуб из Флоренции сыграет в остях с «Ювентусом».

    По информации журналиста Андреа Джаннаттазио для «Матч ТВ», 30-летний россиянин провел тренировку по индивидуальной программе. Напомним, он пропустил последние матчи из-за мышечного перенапряжения.

    • Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
    • Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
    • Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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