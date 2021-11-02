Кокорин тренируется по индивидуальной программе перед матчем с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня не тренировался с командой. В субботу клуб из Флоренции сыграет в остях с «Ювентусом».
По информации журналиста Андреа Джаннаттазио для «Матч ТВ», 30-летний россиянин провел тренировку по индивидуальной программе. Напомним, он пропустил последние матчи из-за мышечного перенапряжения.
- Кокорин в общей сложности провел на поле 30 минут в этом сезоне Серии А.
- Россиянин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года.
- Итальянский клуб купил его у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»