Кокорин тренируется по индивидуальной программе перед матчем с «Ювентусом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня не тренировался с командой. В субботу клуб из Флоренции сыграет в остях с «Ювентусом».

По информации журналиста Андреа Джаннаттазио для «Матч ТВ», 30-летний россиянин провел тренировку по индивидуальной программе. Напомним, он пропустил последние матчи из-за мышечного перенапряжения.