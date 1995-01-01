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    Эриксен может вернуться на поле в ближайшие месяцы. Ему разрешат играть в Эредивизие

    Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца минувшим летом, может вернуться на поле в ближайшие месяцы.

    По информации журналиста Николо Скиры, в ближайшее время датчанин может возобновить карьеру в чемпионате Голландии. В отличие от Серии А, в Эредивизие Эриксену разрешат играть с установленным кардиовертером-дефибриллятором.

    • В августе сообщалось, что Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через 4-5 месяцев.
    • Игрок может вернуться в «Аякс».
    • «Интер» готов продать хавбека в иностранный клуб, поскольку в Италии ему запрещено тренироваться и играть.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +970

      Andrew01 8 минут назад

      В РПЛ может перейти, тут и бегать не всегда надо, Дзюба пример, и быть лучшим, а он с его техникой будет стоять и пасы раздавать, может и лучшим игроком сезона стать.)

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      Рейтинг: +23997

      slavutiq70 19 минут назад

      Русская рулетка ....хочет пускай рискует . личное дело каждого . но то что это огромный риск однозначно ...

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