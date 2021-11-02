Эриксен может вернуться на поле в ближайшие месяцы. Ему разрешат играть в Эредивизие

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца минувшим летом, может вернуться на поле в ближайшие месяцы.
По информации журналиста Николо Скиры, в ближайшее время датчанин может возобновить карьеру в чемпионате Голландии. В отличие от Серии А, в Эредивизие Эриксену разрешат играть с установленным кардиовертером-дефибриллятором.
- В августе сообщалось, что Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через 4-5 месяцев.
- Игрок может вернуться в «Аякс».
- «Интер» готов продать хавбека в иностранный клуб, поскольку в Италии ему запрещено тренироваться и играть.
Источник: твиттер Николо Скиры