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  • Эриксен может вернуться на поле в ближайшие месяцы. Ему разрешат играть в Эредивизие

Эриксен может вернуться на поле в ближайшие месяцы. Ему разрешат играть в Эредивизие

2 ноября 2021, 09:58
7

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца минувшим летом, может вернуться на поле в ближайшие месяцы.

По информации журналиста Николо Скиры, в ближайшее время датчанин может возобновить карьеру в чемпионате Голландии. В отличие от Серии А, в Эредивизие Эриксену разрешат играть с установленным кардиовертером-дефибриллятором.

  • В августе сообщалось, что Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через 4-5 месяцев.
  • Игрок может вернуться в «Аякс».
  • «Интер» готов продать хавбека в иностранный клуб, поскольку в Италии ему запрещено тренироваться и играть.

Источник: твиттер Николо Скиры
Голландия. Эредивизие Италия. Серия А Интер Аякс Эриксен Кристиан
Комментарии (7)
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slavа0508
1635838356
Русская рулетка ....хочет пускай рискует . личное дело каждого . но то что это огромный риск однозначно ...
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Andrew01
1635838986
В РПЛ может перейти, тут и бегать не всегда надо, Дзюба пример, и быть лучшим, а он с его техникой будет стоять и пасы раздавать, может и лучшим игроком сезона стать.)
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FC_MORDOVIA
1635840662
Нет такой страны "Голландия" ))
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portero
1635844036
Стоит ли так жизнью рисковать, ведь в столкновения идти опасно, а в футболе этого тяжело избежать...
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