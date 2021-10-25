Дзюба – о разгроме «Спартака»: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в инстаграме, посвященный матчу 12-го тура РПЛ против «Спартака».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Дзюба забил 6-й мяч своей команды, реализовав пенальти.

33-летний форвард повторил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионате России.

«Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд! Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником!

Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет», – написал Дзюба, прикрепив видео забитого мяча.