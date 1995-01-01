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    Дзюба – о разгроме «Спартака»: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в инстаграме, посвященный матчу 12-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
    • Дзюба забил 6-й мяч своей команды, реализовав пенальти.
    • 33-летний форвард повторил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионате России.

    «Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд! Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником!

    Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет», – написал Дзюба, прикрепив видео забитого мяча.

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    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 01:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +252

      Vitaga 2 часа назад

      у Дзюбы член отвалился что ли? этому другу и посвятил

      0
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      Рейтинг: +3444

      PAREVG. 2 часа назад

      Этот игрочишко забыл откуда он?
      Или как и Быстров, где больше платят - там играю...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3062

      tarasofka 2 часа назад

      так он побил рекорд или сравнялся? у вас в обоих новстях фигурируют разные цифры. 143, 144. по факту пофиг. но за спартак, как обычно, стыдно, сегодня в 7 раз сильнее))

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      Рейтинг: +368

      Октавиус > tarasofka 2 часа назад

      статистика вся говорит про 143, но у этого быка свои подсчёты

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