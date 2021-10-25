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  • Дзюба – о разгроме «Спартака»: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником»

Дзюба – о разгроме «Спартака»: «Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником»

25 октября 2021, 01:53
27

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в инстаграме, посвященный матчу 12-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.
  • Дзюба забил 6-й мяч своей команды, реализовав пенальти.
  • 33-летний форвард повторил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионате России.

«Безумно счастлив забить 144-й гол и установить рекорд! Всех с рекордной победой над принципиальнейшим соперником!

Всем спасибо! Этот гол посвящаю другу, которого уже нет», – написал Дзюба, прикрепив видео забитого мяча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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PAREVG.
1635117494
Этот игрочишко забыл откуда он? Или как и Быстров, где больше платят - там играю...
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Vitaga
1635117883
у Дзюбы член отвалился что ли? этому другу и посвятил
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житель СПб
1635138181
Игрок Зенита - а комментарии только Спартаковцев... Ребята, Вы бы лучше писали там, где под 600 комментов! Не надо кошмарить нашего игрока - игрока победившей команды! Артем, поздравляю и тебя! Только надо лучше работать самому.
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Дедуктор
1635138551
Зенит - это лучший друг Спартака. Никто не дарил Спартаку чемпионства. А Зенит подарил. В 1996-м. Самым беспардонным образом подарил. За это Спартак должен всё время благодарить и кланяться Зениту.
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моэм
1635139133
Это сказал... "человек" ... которого Спартак с 8 лет , растил , учил . воспитывал . оберегал , и сделал футболистом с большой буквы .... а теперь целующего эмблему Зенита и пляшущего "на костях" с детства родного дома поверженного Спартака... ну и как назвать Дзюбу после этого ...может просто ИУДОЙ ?
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paracetamol
1635143086
Молодец, Тёма, с новым рекордом!
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JTherry
1635143480
"...посвящаю другу, которого уже нет" у рукаку, похоже, и друзей не осталось из-за его поганого характера и ядовитого языка...
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saf05
1635150178
А что сделал зюба для победы, большую часть матча в карманах шары гонял, потом ему дали пеналь пробить И вот он рекордсмен Тьфу какой позор.
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R_a_i_n
1635150876
Объясните Зюбе, что Зенит никогда не был принципиальным соперником Спартака. Другое дело, что для Зюбы Спартак может быть таковым.
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Vitaga
1635158539
Дзюба - или просто недоумок что скорей всего или нехороший человек. радоваться унижению клуба что его вырастил может только такой человек. Тут кто то ссылался мол Спартак его сам выпинул - надо разделять клуб и людей вставших у его руководства сегодня. также как надо разделять Германию и Гитлера.
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