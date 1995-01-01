Семак: «Игра в Лиге чемпионов – уже праздник для «Зенита». В нашей группе без неожиданностей»

Действительно, хоть приличные команды попались, приятно с ними играть. Не свини с ментами и тулами всякими, что в своей штрафной весь матч сидят.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Зенитовцы пропустили на 86-й минуте.
– Несмотря на поражение, какие позитивные моменты можете отметить?
– Лига чемпионов – это праздник. Болельщики создают антураж, атмосферу, это позволяет нам получать удовольствие, выступая в этом турнире и стараясь добиваться результата. Игра в ЛЧ – уже для нас праздник.
К сожалению для нас, в нашей группе никаких неожиданностей не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из грандов.
- «Зенит» идет в группе 3-м.
- Ответный матч с «Ювентусом» состоится через 2 недели.
- В 2 последних розыгрышах группы Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.