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    Семак: «Игра в Лиге чемпионов – уже праздник для «Зенита». В нашей группе без неожиданностей»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Зенитовцы пропустили на 86-й минуте.

    – Несмотря на поражение, какие позитивные моменты можете отметить?

    – Лига чемпионов – это праздник. Болельщики создают антураж, атмосферу, это позволяет нам получать удовольствие, выступая в этом турнире и стараясь добиваться результата. Игра в ЛЧ – уже для нас праздник.

    К сожалению для нас, в нашей группе никаких неожиданностей не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из грандов.

    • «Зенит» идет в группе 3-м.
    • Ответный матч с «Ювентусом» состоится через 2 недели.
    • В 2 последних розыгрышах группы Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13799

      paracetamol 1 минуту назад

      Действительно, хоть приличные команды попались, приятно с ними играть. Не свини с ментами и тулами всякими, что в своей штрафной весь матч сидят.

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      Рейтинг: +3963

      Semenycch 4 минуты назад

      Сергей Богданович как всегда верно оценивает ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +25698

      Боцман59rus 13 минут назад

      _ вот это подход, вот это мотивация, повезло Зениту - настоящий тренер!!!

      1
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      Рейтинг: +1091

      GreyDM 16 минут назад

      а звучит так, как будто заранее сдаётся... инертный какой-то Богданыч.

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