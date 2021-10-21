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  • Семак: «Игра в Лиге чемпионов – уже праздник для «Зенита». В нашей группе без неожиданностей»

Семак: «Игра в Лиге чемпионов – уже праздник для «Зенита». В нашей группе без неожиданностей»

21 октября 2021, 00:55
63

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» подвел итог матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). Зенитовцы пропустили на 86-й минуте.

– Несмотря на поражение, какие позитивные моменты можете отметить?

– Лига чемпионов – это праздник. Болельщики создают антураж, атмосферу, это позволяет нам получать удовольствие, выступая в этом турнире и стараясь добиваться результата. Игра в ЛЧ – уже для нас праздник.

К сожалению для нас, в нашей группе никаких неожиданностей не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из грандов.

  • «Зенит» идет в группе 3-м.
  • Ответный матч с «Ювентусом» состоится через 2 недели.
  • В 2 последних розыгрышах группы Лиги чемпионов «Зенит» финишировал последним.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Ювентус Семак Сергей
Комментарии (63)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Боцман59rus
1634767587
_ вот это подход, вот это мотивация, повезло Зениту - настоящий тренер!!!
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SMITHI
1634768676
Молодец Сымак! Достойный физрук! Уахха.
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вальтер79
1634769418
вот козлятина еще и пургу несет после матча гнать ******* с поста тренера в срочном порядке
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ЮНик
1634793728
Какие же они убогие! Что так называемый "Зенит", что так называемый "Спартак". Радуются, что "достойно просрали" на своем поле. Теперь одно утешение - на потеху двум миллиардерам пинать мячик между собой, выясняя, кто тупой, а кто еще тупее. Вот радости то будет победителям! Особенно Дзюбе! Горе горькое, а не "чемпион и вице-чемпион". Тьфу!
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Fusballer
1634795849
Чем мне нравится Семак, так это тем, что строго соблюдает условия контракта. Нет задачи выхода из группы, значит и не надо выходить. Всё чётко! Уважуха!
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Давид59
1634798257
Центр обороны дырявый. Ловрен своих денег не отрабатывает.
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paracetamol
1634798277
Семак как тренер очень ограничен РПЛ. Дальше есму не продвинуться. Нужен новый тренер, предлагаю Сашу Кержакова. При нем будет другой Зенит. Все эти лентяи забегают.
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Garrincha58
1634799200
они все довольны и тренеришка и игрочишки и спецы и всякие эксперты они довольны уже тем что не проиграли не 0-3 просто сума сойти люди довольны уже этим
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Из Твери Леха
1634803395
Почему же нельзя осознать ни тренеру, ни руководству, что Дзюба на поле, особенно в матчах ЛЧ - труп. Как же это нелепо смотрелось, когда 3 бразильца что-то там пытались сделать, а этот "лев" совсем не в тему возле них крутился. Нахрена он нужен??? Ей богу не пойму этой глупости. Чистейший мазохизм играть с самого начала в меньшинстве.
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NewLife
1634806066
"Игра в ЛЧ – уже для нас праздник." Только вы чужие на этом празднике, особенно ваши мяукающие и удирающие от школоты львы. Но не огорчайтесь, уверен Миллер устроит вам банкет по окончании, ведь стабильность признак мастерства, и как ты правильно заметил : "никаких неожиданностей не происходит"))
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