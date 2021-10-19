Аллегри: «Зенит» играет в европейский футбол»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Зенит» – хорошая команда, которая играет в европейский футбол. В Лондоне они очень здорово оборонялись. И нам очень важно взять три очка, чтобы улучшить наши шансы на выход в плей-офф.

Могу сказать, что Щесны, Бонуччи и Де Лигт точно сыграют. По остальным будем смотреть по их состоянию. Пауло Дибала хорошо восстанавливается. Уже тренируется в общей группе. С «Зенитом» он не сыграет, но в воскресенье с «Интером» он получит свои минуты.

Но не надо говорить об «Интере». Нельзя недооценивать «Зенит». Нужно сыграть завтра хорошо, чтобы с уверенностью смотреть на будущие матчи в Лиге чемпионов.

Ближайшая цель – забрать очки в Питере, чтобы быть на вершине группы. Глобальные цели пока называть рано. Нужно двигаться шаг за шагом, не забегая вперед.

«Зенит» технически очень сильная команда. Особенно в полузащите. Есть два разных нападающих. Один очень высокий, Артем [Дзюба]. Он хорошо играет головой. А второй техничный. И чтобы добиться результата, мы должны завтра хорошо играть», – сказал Аллегри.