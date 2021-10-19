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    Аллегри: «Зенит» играет в европейский футбол»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Зенит» – хорошая команда, которая играет в европейский футбол. В Лондоне они очень здорово оборонялись. И нам очень важно взять три очка, чтобы улучшить наши шансы на выход в плей-офф.

    Могу сказать, что Щесны, Бонуччи и Де Лигт точно сыграют. По остальным будем смотреть по их состоянию. Пауло Дибала хорошо восстанавливается. Уже тренируется в общей группе. С «Зенитом» он не сыграет, но в воскресенье с «Интером» он получит свои минуты.

    Но не надо говорить об «Интере». Нельзя недооценивать «Зенит». Нужно сыграть завтра хорошо, чтобы с уверенностью смотреть на будущие матчи в Лиге чемпионов.

    Ближайшая цель – забрать очки в Питере, чтобы быть на вершине группы. Глобальные цели пока называть рано. Нужно двигаться шаг за шагом, не забегая вперед.

    «Зенит» технически очень сильная команда. Особенно в полузащите. Есть два разных нападающих. Один очень высокий, Артем [Дзюба]. Он хорошо играет головой. А второй техничный. И чтобы добиться результата, мы должны завтра хорошо играть», – сказал Аллегри.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2007

      acor94 7 минут назад

      Теперь наши ребята точно расслабятся и пропустят трёшечку...

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      Рейтинг: +14669

      Garrincha58 9 минут назад

      в РПЛ вообще даже близко нет европейского футбола, о чём вы мистер Аллегри???

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      Рейтинг: +644

      БОМЖАРНИК 32 минуты назад

      хаха))) Подколол флагман.

      0
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      Рейтинг: +3602

      neim 39 минут назад

      Какого жирного "леща" запустил Аллегри 🤭🤭🤭 в сторону Зенита.

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